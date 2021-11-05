***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar30.09.2021 tarihli Konsolide Faaliyet Raporu pdf olarak ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975305BIST