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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

09.03.2021 20:00



***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2021
Karar Sayısı
584
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                                                                       Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın
 
Tarihi : 09.03.2021
 
Sayısı  : 584
 
 
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ: II NO: 14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANIMIZDIR
 
 
Şirketimizin 31/12/2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ("Tebliğ") uyarınca düzenlenmiş faaliyet raporunun
 
a) tarafımızdan incelendiğini,
 
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bunların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsol
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Altın Gr. 422 422 3,68  
Cumhuriyet 2.800 2.842 22,00  
Tam 2.791 2.863 28,66  
Yarım 1.349 1.385 13,86  
Çeyrek 677 692 6,93  
Gümüş.Ons 26,08 26,12 0,98  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,14  
B. Petrol 67,51 67,51 -0,73  
Seans Raporu 18:05
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