***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/03/2021Karar Sayısı584SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nınTarihi : 09.03.2021Sayısı : 584SERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERİ: II NO: 14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANIMIZDIRŞirketimizin 31/12/2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ("Tebliğ") uyarınca düzenlenmiş faaliyet raporununa) tarafımızdan incelendiğini,b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bunların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsol