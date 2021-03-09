***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
09.03.2021 20:00
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2021
Karar Sayısı
584
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın
Tarihi : 09.03.2021
Sayısı : 584
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ: II NO: 14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANIMIZDIR
Şirketimizin 31/12/2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ("Tebliğ") uyarınca düzenlenmiş faaliyet raporunun
a) tarafımızdan incelendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bunların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsol
18:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,88
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
18:057,6321
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -0,1203
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5908
18:059,0818
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,1142
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0338
18:05421,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,10
|Açılış
|: 421,42
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,84
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|42,24
|902.428.819
|% 10,00
|
|YONGA
|31,90
|1.134.188
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.816.677
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,88
|3.626.411
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|935.760
|% 10,00
|
|VAKFN
|20,16
|11.180.072
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.636.641
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|15.605.693
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,24
|1.728.270
|% -9,95
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|THYAO
|15,02
|1.841.430.414
|% 2,53
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,40
|588.934.389
|% 1,27
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6266
|7,6321
|% -1,55
|
|Euro
|9,0682
|9,0818
|% -1,24
|
|Sterlin
|10,5783
|10,6314
|% -0,80
|
|Frank
|8,1952
|8,2446
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0290
|2,0392
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|37,33
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,68
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|67,51
|67,51
|-0,73
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 23, 909.00 milyon TL de
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 57 artarak (% 1.53 ) 1, 361