***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.811.481 -1.811.481 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -81.157 -81.157 -81.157 0 0 0 0 4.269.246 4.188.089 4.188.089Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.269.246 4.269.246 4.269.246Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -81.157 -81.157 -81.157 0 0 0 0 0 -81.157 -81.157Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.535.265 -2.535.265 -2.535.265 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 4.269.246 52.323.447 52.323.447Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.719.797 -2.719.797 -2.719.797 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 20.955.134 68.824.803 68.824.803Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.955.134 -20.955.134 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 27.053 27.053 27.053 0 0 0 0 15.041.698 15.068.751 15.068.751Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.041.698 15.041.698 15.041.698Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 27.053 27.053 27.053 0 0 0 0 0 27.053 27.053Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.692.744 -2.692.744 -2.692.744 2.172.069 2.172.069 8.050.219 14.938.730 15.041.698 83.893.554 83.893.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.753.008 11.770.962Dönem Karı (Zararı)15.041.698 4.269.246Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.882.908 2.691.924Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 614.848 540.737Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler514.850 130.555Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 514.850 130.889Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7 0 -334Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.934.748 654.350Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -1.245.791 -453.900Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 6.180.539 1.108.250Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler15 -3.093 106.760Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 3.827.682 1.259.522Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-6.127 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-28.591.791 5.261.797Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.541.499 7.325.662Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-828.071 -2.847.301Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.772.606 1.465.043Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.994.827 -681.607Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.667.185 12.222.967Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -4.002 -301.637Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -1.081.821 -150.368YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI200.902 -671.152Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -702.608 -437.623Alınan Temettüler6.127 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)897.383 -233.529FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.211.734 -16.956.407Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri43.401.151 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -16.091.781Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -361.084 -290.014Ödenen Faiz-6.074.124 -1.028.512Alınan Faiz1.245.791 453.900YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.659.628 -5.856.597NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.659.628 -5.856.597DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.998.487 18.506.594DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 50.658.115 12.649.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 57.308.115 25.693.719Finansal Yatırımlar5 1.730.157 582.308Ticari Alacaklar404.987.364 365.445.865İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 24.026.343 21.564.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 380.961.021 343.880.992Diğer Alacaklar17.497.493 16.854.713İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 848.090 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 16.649.403 16.854.713Peşin Ödenmiş Giderler9 994.006 803.588Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 51.061 51.061Diğer Dönen Varlıklar248.599 266.223ARA TOPLAM482.816.795 409.697.477TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR482.816.795 409.697.477DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 3.034.508 3.034.508Diğer Alacaklar92.599 80.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 92.599 80.101Maddi Duran Varlıklar10 1.865.943 1.400.843Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.418.476 1.691.147Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.503.663 1.608.333Peşin Ödenmiş Giderler9 100.559 100.559Ertelenmiş Vergi Varlığı24 289.397 195.300TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.305.145 8.110.791TOPLAM VARLIKLAR491.121.940 417.808.268KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 135.481.973 92.080.822Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 970.251 1.004.105Ticari Borçlar258.550.528 241.777.922İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 31.361 18.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 258.519.167 241.759.589Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 960.710 5.501.582Diğer Borçlar2.197.435 2.651.390İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 316.401İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.197.435 2.334.989Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 3.739.410 892.689Kısa Vadeli Karşılıklar1.499.748 1.307.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.018.454 826.439Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 481.294 481.294ARA TOPLAM403.400.055 345.216.243TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER403.400.055 345.216.243UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 554.754 775.569Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler15 771.761 774.854Uzun Vadeli Karşılıklar2.501.816 2.216.799Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.501.816 2.216.799TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.828.331 3.767.222TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER407.228.386 348.983.465ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar83.893.554 68.824.803Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları150.406 150.406Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.233.176 6.233.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.692.744 -2.719.797Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.692.744 -2.719.797Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.692.744 -2.719.797Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.172.069 2.172.069Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.172.069 2.172.069Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.050.219 8.050.219Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı2.047.028 2.047.028Yasal Yedekler6.003.191 6.003.191Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14.938.730 -6.016.404Net Dönem Karı veya Zararı15.041.698 20.955.134TOPLAM ÖZKAYNAKLAR83.893.554 68.824.803TOPLAM KAYNAKLAR491.121.940 417.808.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.776.199.580 4.650.197.485Satışların Maliyeti17 -2.732.977.591 -4.631.433.122TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)43.221.989 18.764.363BRÜT KAR (ZARAR)43.221.989 18.764.363Genel Yönetim Giderleri18 -14.116.440 -9.983.790Pazarlama Giderleri18 -4.989.022 -2.410.107Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 104.537 111.311Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -63.449 -16.999ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.157.615 6.464.778Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 6.127 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 3.093 -106.760FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.166.835 6.358.018Finansman Gelirleri22 1.245.791 462.908Finansman Giderleri23 -6.543.246 -1.292.158SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.869.380 5.528.768Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.827.682 -1.259.522Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -3.928.542 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 100.860 -1.259.522SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.041.698 4.269.246DÖNEM KARI (ZARARI)15.041.698 4.269.246Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.041.698 4.269.246Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27.053 -81.157Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27.053 -81.157Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -6.763 20.289Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 33.816 -101.446Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.053 -81.157TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.068.751 4.188.089Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.068.751 4.188.089http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932596BIST