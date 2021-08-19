***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 -2.454.108 -2.454.108 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.811.481 -1.811.481 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -184.935 -184.935 -184.935 0 0 0 0 7.621.930 7.436.995 7.436.995Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.621.930 7.621.930 7.621.930Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -184.935 -184.935 -184.935 0 0 0 0 0 -184.935 -184.935Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.639.043 -2.639.043 -2.639.043 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 7.621.930 55.572.353 55.572.353Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.719.797 -2.719.797 -2.719.797 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 20.955.134 68.824.803 68.824.803Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.955.134 -20.955.134 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 2.157 2.157 2.157 0 0 0 0 16.019.956 16.022.113 16.022.113Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.019.956 16.019.956 16.019.956Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 2.157 2.157 2.157 0 0 0 0 0 2.157 2.157Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.717.640 -2.717.640 -2.717.640 2.172.069 2.172.069 8.050.219 14.938.730 16.019.956 84.846.916 84.846.916Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.953.311 -19.158.609Dönem Karı (Zararı)16.019.956 7.621.930Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.019.956 7.621.930Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.543.294 4.800.738Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.219.952 1.096.657Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.026.177 175.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.561.584 175.984Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7 3.464.593 -334Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.905.400 1.284.145Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -3.407.083 -778.648Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 14.312.483 2.062.793Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler15 22.508 120.496İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler22.508 120.496Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 5.775.182 2.302.507Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-405.925 -178.717İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-45.427.628 -30.909.674Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-35.250.485 48.006.656İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)365.218 2.254.764İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-35.615.703 45.751.892Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.337.172 -1.231.559İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.337.172 -1.231.559Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.605.423 -76.453.778İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.028 18.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.592.395 -76.472.111Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.445.394 -1.230.993İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)631.380 -49.265İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.076.774 -1.181.728Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.864.378 -18.487.006Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 0 -378.769Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -5.088.933 -292.834YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI604.629 -1.274.721Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 178.350 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 0 -654.353Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -2.024.878 -799.085Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.024.878 -799.085Alınan Temettüler21 405.925 178.717Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4,5 2.045.232 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.291.326 16.891.878Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri25.707.385 18.669.589İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri25.707.385 18.669.589Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -707.167 -635.599Ödenen Faiz-14.115.975 -1.920.760Alınan Faiz3.407.083 778.648YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.942.644 -3.541.452NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.942.644 -3.541.452DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.998.487 18.506.594DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 19.941.131 14.965.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 26.591.131 25.693.719Finansal Yatırımlar5 403.958 582.308Ticari Alacaklar397.231.757 365.445.865İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 21.199.655 21.564.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 376.032.102 343.880.992Diğer Alacaklar42.055.852 16.854.713İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 42.055.852 16.854.713Peşin Ödenmiş Giderler9 995.117 803.588Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 51.061 51.061Diğer Dönen Varlıklar152.229 266.223ARA TOPLAM467.481.105 409.697.477TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR467.481.105 409.697.477DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 3.034.508 3.034.508Diğer Alacaklar138.600 80.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 138.600 80.101Maddi Duran Varlıklar10 2.311.934 1.400.843Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.156.211 1.691.147Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.037.104 1.608.333Peşin Ödenmiş Giderler9 100.559 100.559Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.261.135 195.300TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.040.051 8.110.791TOPLAM VARLIKLAR477.521.156 417.808.268KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 117.788.207 92.080.822Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 949.137 1.004.105Ticari Borçlar260.383.345 241.777.922İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 31.361 18.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 260.351.984 241.759.589Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 900.471 5.501.582Diğer Borçlar3.807.108 2.651.390İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 947.782 316.401İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.859.326 2.334.989Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 2.645.312 892.689Kısa Vadeli Karşılıklar2.458.779 1.307.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.977.485 826.439Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 481.294 481.294ARA TOPLAM388.932.359 345.216.243TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER388.932.359 345.216.243UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 319.878 775.569Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler15 797.362 774.854Uzun Vadeli Karşılıklar2.624.641 2.216.799Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.624.641 2.216.799TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.741.881 3.767.222TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER392.674.240 348.983.465ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16 84.846.916 68.824.803Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları150.406 150.406Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.233.176 6.233.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.717.640 -2.719.797Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.717.640 -2.719.797Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.717.640 -2.719.797Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.172.069 2.172.069Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.172.069 2.172.069Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.050.219 8.050.219Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı2.047.028 2.047.028Yasal Yedekler6.003.191 6.003.191Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14.938.730 -6.016.404Net Dönem Karı veya Zararı16.019.956 20.955.134TOPLAM ÖZKAYNAKLAR84.846.916 68.824.803TOPLAM KAYNAKLAR477.521.156 417.808.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 4.181.710.478 9.823.756.242 1.405.510.898 5.173.558.757Satışların Maliyeti17 -4.108.071.951 -9.787.873.591 -1.375.094.360 -5.156.440.469TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)73.638.527 35.882.651 30.416.538 17.118.288BRÜT KAR (ZARAR)73.638.527 35.882.651 30.416.538 17.118.288Genel Yönetim Giderleri18 -29.947.025 -19.728.240 -15.830.585 -9.744.450Pazarlama Giderleri18 -7.952.078 -4.803.463 -2.963.056 -2.393.356Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 910.424 161.980 805.887 50.669Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -3.626.386 -20.599 -3.562.937 -3.600ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.023.462 11.492.329 8.865.847 5.027.551Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 405.925 178.717 399.798 178.717Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 -22.508 -120.496 -25.601 -13.736FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.406.879 11.550.550 9.240.044 5.192.532Finansman Gelirleri22 3.410.359 787.656 2.164.568 324.748Finansman Giderleri23 -15.022.100 -2.413.769 -8.478.854 -1.121.611SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.795.138 9.924.437 2.925.758 4.395.669Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -5.775.182 -2.302.507 -1.947.500 -1.042.985Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -6.841.556 0 -2.913.014 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.066.374 -2.302.507 965.514 -1.042.985SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.019.956 7.621.930 978.258 3.352.684DÖNEM KARI (ZARARI)16.019.956 7.621.930 978.258 3.352.684Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.019.956 7.621.930 978.258 3.352.684Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.157 -184.935 -24.896 -103.778Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.157 -184.935 -24.896 -103.778Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -539 46.234 6.224 25.945Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 2.696 -231.169 -31.120 -129.723Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.157 -184.935 -24.896 -103.778TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.022.113 7.436.995 953.362 3.248.906Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar