***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 -2.454.108 -2.454.108 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.811.481 -1.811.481 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -456.596 -456.596 -456.596 0 0 0 0 12.419.484 11.962.888 11.962.888Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.419.484 12.419.484 12.419.484Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -456.596 -456.596 -456.596 0 0 0 0 0 -456.596 -456.596Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.910.704 -2.910.704 -2.910.704 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 12.419.484 60.098.246 60.098.246Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.719.797 -2.719.797 -2.719.797 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 20.955.134 68.824.803 68.824.803Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.955.134 -20.955.134 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -147.998 -147.998 -147.998 0 0 0 0 21.343.908 21.195.910 21.195.910Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.343.908 21.343.908 21.343.908Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -147.998 -147.998 -147.998 0 0 0 0 0 -147.998 -147.998Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.867.795 -2.867.795 -2.867.795 2.172.069 2.172.069 8.050.219 14.938.730 21.343.908 90.020.713 90.020.713Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.152.234 -43.729.463Dönem Karı (Zararı)21.343.908 12.419.484Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21.343.908 12.419.484Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.654.215 7.957.839Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.917.948 1.654.584Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.723.960 4.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.259.367 28.597Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7 3.464.593 -23.769Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.207.536 2.804.126Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -4.869.285 -1.212.801Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 21.076.821 4.016.927Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler15 44.397 118.251İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler44.397 118.251Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 7.166.299 3.554.767Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-405.925 -178.717İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.033.711 -63.139.529Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.033.372 -4.867.093İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)19.765.106 2.278.611İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.798.478 -7.145.704Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.397.887 -11.827.353İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.397.887 -11.827.353Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.088.841 -50.722.232İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.028 18.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29.075.813 -50.740.565Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.691.293 4.277.149İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.140.926 3.950.735İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-550.367 326.414Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40.964.412 -42.762.206Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -19.542 -622.623Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -7.792.636 -344.634YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-828.855 -794.507Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -620.942 -135.821Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -2.659.070 -837.403Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.659.070 -837.403Alınan Temettüler21 405.925 178.717Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4,5 2.045.232 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.132.078 40.536.722Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.862.400 44.211.314İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri10.862.400 44.211.314Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.008.592 -1.056.132Ödenen Faiz-20.855.171 -3.831.261Alınan Faiz4.869.285 1.212.801YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.191.301 -3.987.248NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.191.301 -3.987.248DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.998.487 18.506.594DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 43.189.788 14.519.346Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 49.839.788 25.693.719Finansal Yatırımlar5 1.203.250 582.308Ticari Alacaklar372.014.644 365.445.865İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 1.799.767 21.564.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 370.214.877 343.880.992Diğer Alacaklar40.999.922 16.854.713İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 40.999.922 16.854.713Peşin Ödenmiş Giderler9 1.994.997 803.588Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 51.061 51.061Diğer Dönen Varlıklar269.874 266.223ARA TOPLAM466.373.536 409.697.477TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR466.373.536 409.697.477DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 3.034.508 3.034.508Diğer Alacaklar137.720 80.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 137.720 80.101Maddi Duran Varlıklar10 2.162.236 1.400.843Kullanım Hakkı Varlıkları10 914.041 1.691.147Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.365.168 1.608.333Peşin Ödenmiş Giderler9 100.559 100.559Ertelenmiş Vergi Varlığı24 10.587 195.300TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.724.819 8.110.791TOPLAM VARLIKLAR475.098.355 417.808.268KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 102.943.222 92.080.822Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 961.617 1.004.105Ticari Borçlar270.866.763 241.777.922İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 31.361 18.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 270.835.402 241.759.589Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.036.005 5.501.582Diğer Borçlar2.425.675 2.651.390İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 641.052 316.401İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.784.623 2.334.989Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 44.640 892.689Kısa Vadeli Karşılıklar3.009.102 1.307.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.527.808 826.439Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 481.294 481.294ARA TOPLAM381.287.024 345.216.243TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER381.287.024 345.216.243UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 31.115 775.569Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler15 819.251 774.854Uzun Vadeli Karşılıklar2.940.252 2.216.799Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.940.252 2.216.799TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.790.618 3.767.222TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER385.077.642 348.983.465ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16 90.020.713 68.824.803Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları150.406 150.406Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.233.176 6.233.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.867.795 -2.719.797Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.867.795 -2.719.797Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.867.795 -2.719.797Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.172.069 2.172.069Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.172.069 2.172.069Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.050.219 8.050.219Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı2.047.028 2.047.028Yasal Yedekler6.003.191 6.003.191Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14.938.730 -6.016.404Net Dönem Karı veya Zararı21.343.908 20.955.134TOPLAM ÖZKAYNAKLAR90.020.713 68.824.803TOPLAM KAYNAKLAR475.098.355 417.808.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 6.556.218.637 10.745.869.189 2.374.508.159 922.112.947Satışların Maliyeti17 -6.453.214.319 -10.687.306.657 -2.345.142.368 -899.433.066TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)103.004.318 58.562.532 29.365.791 22.679.881BRÜT KAR (ZARAR)103.004.318 58.562.532 29.365.791 22.679.881Genel Yönetim Giderleri18 -44.262.799 -31.445.080 -14.315.774 -11.716.840Pazarlama Giderleri18 -10.596.192 -8.133.764 -2.644.114 -3.330.301Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 1.113.706 277.405 203.282 115.425Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -3.646.438 -35.733 -20.052 -15.134ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.612.595 19.225.360 12.589.133 7.733.031Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 405.925 178.717 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 -44.397 -118.251 -21.889 2.245FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)45.974.123 19.285.826 12.567.244 7.735.276Finansman Gelirleri22 4.873.098 1.221.809 1.462.739 434.153Finansman Giderleri23 -22.337.014 -4.533.384 -7.314.914 -2.119.615SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.510.207 15.974.251 6.715.069 6.049.814Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -7.166.299 -3.554.767 -1.391.117 -1.252.260Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -6.944.587 0 -103.031 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -221.712 -3.554.767 -1.288.086 -1.252.260SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.343.908 12.419.484 5.323.952 4.797.554DÖNEM KARI (ZARARI)21.343.908 12.419.484 5.323.952 4.797.554Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.343.908 12.419.484 5.323.952 4.797.554Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-147.998 -456.596 -150.155 -271.661Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-147.998 -456.596 -150.155 -271.661Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 36.999 114.149 37.538 67.915Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 -184.997 -570.745 -187.693 -339.576Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-147.998 -456.596 -150.155 -271.661TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.195.910 11.962.888 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.195.910 11.962.888 5.173.797 4.525.893http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975304BIST