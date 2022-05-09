***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.719.797 -2.719.797 -2.719.797 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 20.955.134 68.824.803 68.824.803Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.955.134 -20.955.134 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 27.053 27.053 27.053 0 0 0 0 15.041.698 15.068.751 15.068.751Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.041.698 15.041.698 15.041.698Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 27.053 27.053 27.053 0 0 0 0 0 27.053 27.053Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.692.744 -2.692.744 -2.692.744 2.172.069 2.172.069 8.050.219 14.938.730 15.041.698 83.893.554 83.893.554Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.733.478 -2.733.478 -2.733.478 2.172.069 2.172.069 8.050.219 7.729.089 2.794.797 64.396.278 64.396.278Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.794.797 -2.794.797 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -185.237 -185.237 -185.237 0 0 0 0 3.382.458 3.197.221 3.197.221Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.382.458 3.382.458 3.382.458Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -185.237 -185.237 -185.237 0 0 0 0 0 -185.237 -185.237Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.918.715 -2.918.715 -2.918.715 2.172.069 2.172.069 8.050.219 10.523.886 3.382.458 67.593.499 67.593.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.940.050 -4.753.008Dönem Karı (Zararı)3.382.458 15.041.698Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.382.458 15.041.698Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.559.013 9.882.908Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 697.145 614.848Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.536.641 514.850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.536.704 514.850Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7,8 -63 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.101.676 4.934.748Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -1.738.162 -1.245.791Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 6.839.838 6.180.539Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler15 25.284 -3.093İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler25.284 -3.093Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 1.198.267 3.827.682Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler21 0 -6.127İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler27.225.107 -28.591.791Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler39.188.229 -39.541.499Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.914.384 -828.071Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.018.759 16.772.606Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.780.108 -4.994.827İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-78.639 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-78.639 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları39.166.578 -3.667.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -337.053 -4.002Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -2.889.475 -1.081.821YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7.444.724 200.902Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 6.225.152 -1.147.849Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -1.989.826 -702.608Alınan Temettüler0 6.127Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 3.209.398 2.045.232FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-39.528.275 38.211.734Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-34.256.467 43.401.151İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri-34.256.467 43.401.151Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-235.707 -361.084Ödenen Faiz-6.774.263 -6.074.124Alınan Faiz1.738.162 1.245.791YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.856.499 33.659.628NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.856.499 33.659.628DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 51.602.498 16.998.487DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 55.458.997 50.658.115Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 76.136.508 75.489.407Finansal Yatırımlar5 529.392 6.754.544Ticari Alacaklar7 433.060.379 472.248.545İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 7.865.298 10.497.533İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 425.195.081 461.751.012Diğer Alacaklar8 23.492.851 39.091.211İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 23.492.851 39.091.211Peşin Ödenmiş Giderler9 1.733.458 1.694.663Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 51.061 51.061Diğer Dönen Varlıklar0 354.819ARA TOPLAM535.003.649 595.684.250TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR535.003.649 595.684.250DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 3.034.508 3.034.508Diğer Alacaklar8 137.719 137.719İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 137.719 137.719Maddi Duran Varlıklar10 3.956.509 2.203.064Kullanım Hakkı Varlıkları10 600.255 789.411Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.081.249 2.274.218Peşin Ödenmiş Giderler9 100.559 100.559Ertelenmiş Vergi Varlığı24 743.837 474.723TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.654.636 9.014.202TOPLAM VARLIKLAR545.658.285 604.698.452KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 124.583.533 158.840.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 824.664 994.796Ticari Borçlar7 340.274.399 364.293.158İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 39.900 39.900İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 340.234.499 364.253.258Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.218.346 3.172.621Diğer Borçlar8 3.271.843 5.126.294İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 1.214.276 934.192İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.057.567 4.192.102Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 1.221.860 2.686.171Kısa Vadeli Karşılıklar1.804.812 1.322.727Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.558.991 1.076.906Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 245.821 245.821ARA TOPLAM473.199.457 536.435.767TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER473.199.457 536.435.767UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler15 869.916 844.632Uzun Vadeli Karşılıklar3.995.413 3.021.775Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 3.995.413 3.021.775TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.865.329 3.866.407TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER478.064.786 540.302.174ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16 67.593.499 64.396.278Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları150.406 150.406Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.233.176 6.233.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.918.715 -2.733.478Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.918.715 -2.733.478Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.918.715 -2.733.478Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.172.069 2.172.069Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.172.069 2.172.069Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.050.219 8.050.219Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı2.047.028 2.047.028Yasal Yedekler6.003.191 6.003.191Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.523.886 7.729.089Net Dönem Karı veya Zararı3.382.458 2.794.797TOPLAM ÖZKAYNAKLAR67.593.499 64.396.278TOPLAM KAYNAKLAR545.658.285 604.698.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.752.042.493 2.776.199.580Satışların Maliyeti17 -1.719.047.541 -2.732.977.591TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.994.952 43.221.989BRÜT KAR (ZARAR)32.994.952 43.221.989Genel Yönetim Giderleri18 -18.428.437 -14.116.440Pazarlama Giderleri18 -3.964.827 -4.989.022Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 497.001 104.537Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -299.171 -63.449ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.799.518 24.157.615Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 0 6.127Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 -25.284 3.093FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.774.234 24.166.835Finansman Gelirleri22 1.739.405 1.245.791Finansman Giderleri23 -7.932.914 -6.543.246SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.580.725 18.869.380Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -1.198.267 -3.827.682Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -1.425.164 -3.928.542Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 226.897 100.860SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.382.458 15.041.698DÖNEM KARI (ZARARI)3.382.458 15.041.698Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.382.458 15.041.698Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-185.237 27.053Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-185.237 27.053Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 46.310 -6.763Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 -231.547 33.816Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-185.237 27.053TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.197.221 15.068.751Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.197.221 15.068.751http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028063BIST