***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 20:12
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.719.797 -2.719.797 -2.719.797 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 20.955.134 68.824.803 68.824.803
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.955.134 -20.955.134 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 27.053 27.053 27.053 0 0 0 0 15.041.698 15.068.751 15.068.751
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.041.698 15.041.698 15.041.698
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 27.053 27.053 27.053 0 0 0 0 0 27.053 27.053
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.692.744 -2.692.744 -2.692.744 2.172.069 2.172.069 8.050.219 14.938.730 15.041.698 83.893.554 83.893.554
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.733.478 -2.733.478 -2.733.478 2.172.069 2.172.069 8.050.219 7.729.089 2.794.797 64.396.278 64.396.278
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.794.797 -2.794.797 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -185.237 -185.237 -185.237 0 0 0 0 3.382.458 3.197.221 3.197.221
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.382.458 3.382.458 3.382.458
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -185.237 -185.237 -185.237 0 0 0 0 0 -185.237 -185.237
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.918.715 -2.918.715 -2.918.715 2.172.069 2.172.069 8.050.219 10.523.886 3.382.458 67.593.499 67.593.499
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.940.050 -4.753.008
Dönem Karı (Zararı)
3.382.458 15.041.698
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.382.458 15.041.698
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.559.013 9.882.908
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 697.145 614.848
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.536.641 514.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.536.704 514.850
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 -63 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.101.676 4.934.748
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.738.162 -1.245.791
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 6.839.838 6.180.539
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 25.284 -3.093
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
25.284 -3.093
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.198.267 3.827.682
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
21 0 -6.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.225.107 -28.591.791
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.188.229 -39.541.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.914.384 -828.071
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.018.759 16.772.606
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.780.108 -4.994.827
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.639 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-78.639 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.166.578 -3.667.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -337.053 -4.002
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -2.889.475 -1.081.821
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.444.724 200.902
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 6.225.152 -1.147.849
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -1.989.826 -702.608
Alınan Temettüler
0 6.127
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 3.209.398 2.045.232
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.528.275 38.211.734
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-34.256.467 43.401.151
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
-34.256.467 43.401.151
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-235.707 -361.084
Ödenen Faiz
-6.774.263 -6.074.124
Alınan Faiz
1.738.162 1.245.791
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.856.499 33.659.628
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.856.499 33.659.628
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.602.498 16.998.487
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 55.458.997 50.658.115
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 76.136.508 75.489.407
Finansal Yatırımlar
5 529.392 6.754.544
Ticari Alacaklar
7 433.060.379 472.248.545
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 7.865.298 10.497.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 425.195.081 461.751.012
Diğer Alacaklar
8 23.492.851 39.091.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 23.492.851 39.091.211
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.733.458 1.694.663
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 51.061 51.061
Diğer Dönen Varlıklar
0 354.819
ARA TOPLAM
535.003.649 595.684.250
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
535.003.649 595.684.250
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 3.034.508 3.034.508
Diğer Alacaklar
8 137.719 137.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 137.719 137.719
Maddi Duran Varlıklar
10 3.956.509 2.203.064
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 600.255 789.411
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.081.249 2.274.218
Peşin Ödenmiş Giderler
9 100.559 100.559
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 743.837 474.723
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.654.636 9.014.202
TOPLAM VARLIKLAR
545.658.285 604.698.452
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 124.583.533 158.840.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 824.664 994.796
Ticari Borçlar
7 340.274.399 364.293.158
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 39.900 39.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 340.234.499 364.253.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.218.346 3.172.621
Diğer Borçlar
8 3.271.843 5.126.294
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 1.214.276 934.192
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.057.567 4.192.102
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.221.860 2.686.171
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.804.812 1.322.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.558.991 1.076.906
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 245.821 245.821
ARA TOPLAM
473.199.457 536.435.767
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
473.199.457 536.435.767
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
15 869.916 844.632
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.995.413 3.021.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 3.995.413 3.021.775
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.865.329 3.866.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
478.064.786 540.302.174
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 67.593.499 64.396.278
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
150.406 150.406
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.233.176 6.233.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.918.715 -2.733.478
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.918.715 -2.733.478
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.918.715 -2.733.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.172.069 2.172.069
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.069 2.172.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.050.219 8.050.219
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.047.028 2.047.028
Yasal Yedekler
6.003.191 6.003.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.523.886 7.729.089
Net Dönem Karı veya Zararı
3.382.458 2.794.797
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.593.499 64.396.278
TOPLAM KAYNAKLAR
545.658.285 604.698.452
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 1.752.042.493 2.776.199.580
Satışların Maliyeti
17 -1.719.047.541 -2.732.977.591
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.994.952 43.221.989
BRÜT KAR (ZARAR)
32.994.952 43.221.989
Genel Yönetim Giderleri
18 -18.428.437 -14.116.440
Pazarlama Giderleri
18 -3.964.827 -4.989.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 497.001 104.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -299.171 -63.449
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.799.518 24.157.615
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 0 6.127
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -25.284 3.093
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.774.234 24.166.835
Finansman Gelirleri
22 1.739.405 1.245.791
Finansman Giderleri
23 -7.932.914 -6.543.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.580.725 18.869.380
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.198.267 -3.827.682
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.425.164 -3.928.542
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 226.897 100.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.382.458 15.041.698
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.382.458 15.041.698
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.382.458 15.041.698
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-185.237 27.053
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-185.237 27.053
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 46.310 -6.763
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -231.547 33.816
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-185.237 27.053
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.197.221 15.068.751
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.197.221 15.068.751
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028063
BIST