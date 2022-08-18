***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.719.797 -2.719.797 -2.719.797 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 20.955.134 68.824.803 68.824.803Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.955.134 -20.955.134 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 2.157 2.157 2.157 0 0 0 0 16.019.956 16.022.113 16.022.113Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.019.956 16.019.956 16.019.956Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 2.157 2.157 2.157 0 0 0 0 0 2.157 2.157Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.717.640 -2.717.640 -2.717.640 2.172.069 2.172.069 8.050.219 14.938.730 16.019.956 84.846.916 84.846.916Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.733.478 -2.733.478 -2.733.478 2.172.069 2.172.069 8.050.219 7.729.089 2.794.797 64.396.278 64.396.278Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.794.797 -2.794.797 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -380.111 -380.111 -380.111 0 0 0 0 8.554.108 8.173.997 8.173.997Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.554.108 8.554.108 8.554.108Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -380.111 -380.111 -380.111 0 0 0 0 0 -380.111 -380.111Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -3.113.589 -3.113.589 -3.113.589 2.172.069 2.172.069 8.050.219 10.523.886 8.554.108 72.570.275 72.570.275Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.598.294 -11.953.311Dönem Karı (Zararı)8.554.108 16.019.956Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.554.108 16.019.956Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.235.967 22.543.294Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.516.308 1.219.952Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.226.592 5.026.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.685.145 1.561.584Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 960.663 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.419.216 3.464.593Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.734.688 10.905.400Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -3.828.934 -3.407.083Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 14.563.622 14.312.483Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler15 25.284 22.508İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler25.284 22.508Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 3.325.418 5.775.182Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-592.323 -405.925İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler37.444.844 -45.427.628Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler44.432.967 -35.250.485Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler23.930.874 -25.337.172Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.989.710 18.605.423Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.647.896 -3.445.394İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.281.391 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.281.391 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları63.234.919 -6.864.378Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -337.053 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -4.299.572 -5.088.933YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.245.489 604.629Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -3.189.490 178.350Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -4.415.836 -2.024.878Alınan Temettüler21 592.323 405.925Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -24.232.486 2.045.232FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.662.982 14.291.326Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.201.804 25.707.385İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri-2.201.804 25.707.385Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.208.636 -707.167Ödenen Faiz-14.081.476 -14.115.975Alınan Faiz3.828.934 3.407.083YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.689.823 2.942.644NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.689.823 2.942.644DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 51.602.498 16.998.487DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 65.292.321 19.941.131Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 113.411.716 75.489.407Finansal Yatırımlar5 9.944.034 6.754.544Ticari Alacaklar429.234.794 472.248.545İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 8.663.278 10.497.533İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 420.571.516 461.751.012Diğer Alacaklar15.506.403 39.091.211İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 15.506.403 39.091.211Peşin Ödenmiş Giderler9 1.803.974 1.694.663Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 51.061 51.061Diğer Dönen Varlıklar0 354.819ARA TOPLAM569.951.982 595.684.250TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR569.951.982 595.684.250DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 3.034.508 3.034.508Diğer Alacaklar8 137.720 137.719İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 137.720 137.719Maddi Duran Varlıklar10 6.016.906 2.203.064Kullanım Hakkı Varlıkları10 6.535.212 789.411Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.895.494 2.274.218Peşin Ödenmiş Giderler9 100.559Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.029.706 474.723TOPLAM DURAN VARLIKLAR18.649.546 9.014.202TOPLAM VARLIKLAR588.601.528 604.698.452KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 150.283.310 158.840.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.109.013 994.796Ticari Borçlar7 342.303.448 364.293.158İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 18.333 39.900İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 342.285.115 364.253.258Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.417.299 3.172.621Diğer Borçlar8 4.233.720 5.126.294İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 1.822.825 934.192İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.410.895 4.192.102Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 2.171.972 2.686.171Kısa Vadeli Karşılıklar2.747.932 1.322.727Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.541.448 1.076.906Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.206.484 245.821ARA TOPLAM504.266.694 536.435.767TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER504.266.694 536.435.767UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 5.514.179 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler15 869.916 844.632Uzun Vadeli Karşılıklar5.380.464 3.021.775Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 5.380.464 3.021.775TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.764.559 3.866.407TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER516.031.253 540.302.174ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16 72.570.275 64.396.278Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları150.406 150.406Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.233.176 6.233.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.113.589 -2.733.478Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.113.589 -2.733.478Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.113.589 -2.733.478Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.172.069 2.172.069Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.172.069 2.172.069Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.050.219 8.050.219Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı2.047.028 2.047.028Yasal Yedekler6.003.191 6.003.191Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.523.886 7.729.089Net Dönem Karı veya Zararı8.554.108 2.794.797TOPLAM ÖZKAYNAKLAR72.570.275 64.396.278TOPLAM KAYNAKLAR588.601.528 604.698.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 4.369.967.560 4.181.710.478 2.617.925.067 1.405.510.898Satışların Maliyeti17 -4.298.686.529 -4.108.071.951 -2.579.638.988 -1.375.094.360TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)71.281.031 73.638.527 38.286.079 30.416.538BRÜT KAR (ZARAR)71.281.031 73.638.527 38.286.079 30.416.538Genel Yönetim Giderleri18 -39.694.644 -29.947.025 -19.906.493 -15.830.585Pazarlama Giderleri18 -8.787.788 -7.952.078 -4.822.961 -2.963.056Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 2.070.904 910.424 1.573.903 805.887Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.488.877 -3.626.386 -1.189.706 -3.562.937ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.380.626 33.023.462 13.940.822 8.865.847Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 592.323 405.925 592.323 399.798Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 -25.284 -22.508 0 -25.601FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.947.665 33.406.879 14.533.145 9.240.044Finansman Gelirleri22 3.835.863 3.410.359 2.096.458 2.164.568Finansman Giderleri23 -15.904.002 -15.022.100 -7.971.088 -8.478.854SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.879.526 21.795.138 8.658.515 2.925.758Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -3.325.418 -5.775.182 -2.399.094 -1.947.500Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -3.785.373 -6.841.556 -2.360.209 -2.913.014Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 459.955 1.066.374 -38.885 965.514SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.554.108 16.019.956 6.259.421 978.258DÖNEM KARI (ZARARI)8.554.108 16.019.956 6.259.421 978.258Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.554.108 16.019.956 6.259.421 978.258Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-380.111 2.157 -194.874 -24.896Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-380.111 2.157 -194.874 -24.896Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 95.028 -539 48.718 6.224Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 -475.139 2.696 -243.592 -31.120Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-380.111 2.157 -194.874 -24.896TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.173.997 16.022.113 6.064.547 953.362Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.173.997 16.022.113 6.064.547 953.362http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056894BIST