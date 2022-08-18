***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 19:36
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.719.797 -2.719.797 -2.719.797 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 20.955.134 68.824.803 68.824.803
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.955.134 -20.955.134 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 2.157 2.157 2.157 0 0 0 0 16.019.956 16.022.113 16.022.113
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.019.956 16.019.956 16.019.956
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 2.157 2.157 2.157 0 0 0 0 0 2.157 2.157
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.717.640 -2.717.640 -2.717.640 2.172.069 2.172.069 8.050.219 14.938.730 16.019.956 84.846.916 84.846.916
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.733.478 -2.733.478 -2.733.478 2.172.069 2.172.069 8.050.219 7.729.089 2.794.797 64.396.278 64.396.278
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.794.797 -2.794.797 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -380.111 -380.111 -380.111 0 0 0 0 8.554.108 8.173.997 8.173.997
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.554.108 8.554.108 8.554.108
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -380.111 -380.111 -380.111 0 0 0 0 0 -380.111 -380.111
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -3.113.589 -3.113.589 -3.113.589 2.172.069 2.172.069 8.050.219 10.523.886 8.554.108 72.570.275 72.570.275
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.598.294 -11.953.311
Dönem Karı (Zararı)
8.554.108 16.019.956
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.554.108 16.019.956
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.235.967 22.543.294
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.516.308 1.219.952
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.226.592 5.026.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.685.145 1.561.584
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 960.663 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.419.216 3.464.593
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.734.688 10.905.400
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -3.828.934 -3.407.083
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 14.563.622 14.312.483
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 25.284 22.508
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
25.284 22.508
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 3.325.418 5.775.182
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-592.323 -405.925
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
37.444.844 -45.427.628
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.432.967 -35.250.485
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
23.930.874 -25.337.172
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.989.710 18.605.423
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.647.896 -3.445.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.281.391 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.281.391 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.234.919 -6.864.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -337.053 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -4.299.572 -5.088.933
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.245.489 604.629
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -3.189.490 178.350
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -4.415.836 -2.024.878
Alınan Temettüler
21 592.323 405.925
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -24.232.486 2.045.232
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.662.982 14.291.326
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.201.804 25.707.385
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
-2.201.804 25.707.385
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.208.636 -707.167
Ödenen Faiz
-14.081.476 -14.115.975
Alınan Faiz
3.828.934 3.407.083
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.689.823 2.942.644
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.689.823 2.942.644
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.602.498 16.998.487
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.292.321 19.941.131
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 113.411.716 75.489.407
Finansal Yatırımlar
5 9.944.034 6.754.544
Ticari Alacaklar
429.234.794 472.248.545
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 8.663.278 10.497.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 420.571.516 461.751.012
Diğer Alacaklar
15.506.403 39.091.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 15.506.403 39.091.211
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.803.974 1.694.663
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 51.061 51.061
Diğer Dönen Varlıklar
0 354.819
ARA TOPLAM
569.951.982 595.684.250
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
569.951.982 595.684.250
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 3.034.508 3.034.508
Diğer Alacaklar
8 137.720 137.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 137.720 137.719
Maddi Duran Varlıklar
10 6.016.906 2.203.064
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 6.535.212 789.411
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.895.494 2.274.218
Peşin Ödenmiş Giderler
9 100.559
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.029.706 474.723
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.649.546 9.014.202
TOPLAM VARLIKLAR
588.601.528 604.698.452
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 150.283.310 158.840.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.109.013 994.796
Ticari Borçlar
7 342.303.448 364.293.158
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 18.333 39.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 342.285.115 364.253.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.417.299 3.172.621
Diğer Borçlar
8 4.233.720 5.126.294
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 1.822.825 934.192
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.410.895 4.192.102
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 2.171.972 2.686.171
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.747.932 1.322.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.541.448 1.076.906
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.206.484 245.821
ARA TOPLAM
504.266.694 536.435.767
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
504.266.694 536.435.767
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.514.179 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
15 869.916 844.632
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.380.464 3.021.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.380.464 3.021.775
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.764.559 3.866.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
516.031.253 540.302.174
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 72.570.275 64.396.278
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
150.406 150.406
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.233.176 6.233.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.113.589 -2.733.478
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.113.589 -2.733.478
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.113.589 -2.733.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.172.069 2.172.069
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.069 2.172.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.050.219 8.050.219
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.047.028 2.047.028
Yasal Yedekler
6.003.191 6.003.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.523.886 7.729.089
Net Dönem Karı veya Zararı
8.554.108 2.794.797
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.570.275 64.396.278
TOPLAM KAYNAKLAR
588.601.528 604.698.452
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 4.369.967.560 4.181.710.478 2.617.925.067 1.405.510.898
Satışların Maliyeti
17 -4.298.686.529 -4.108.071.951 -2.579.638.988 -1.375.094.360
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
71.281.031 73.638.527 38.286.079 30.416.538
BRÜT KAR (ZARAR)
71.281.031 73.638.527 38.286.079 30.416.538
Genel Yönetim Giderleri
18 -39.694.644 -29.947.025 -19.906.493 -15.830.585
Pazarlama Giderleri
18 -8.787.788 -7.952.078 -4.822.961 -2.963.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.070.904 910.424 1.573.903 805.887
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.488.877 -3.626.386 -1.189.706 -3.562.937
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.380.626 33.023.462 13.940.822 8.865.847
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 592.323 405.925 592.323 399.798
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -25.284 -22.508 0 -25.601
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.947.665 33.406.879 14.533.145 9.240.044
Finansman Gelirleri
22 3.835.863 3.410.359 2.096.458 2.164.568
Finansman Giderleri
23 -15.904.002 -15.022.100 -7.971.088 -8.478.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.879.526 21.795.138 8.658.515 2.925.758
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.325.418 -5.775.182 -2.399.094 -1.947.500
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.785.373 -6.841.556 -2.360.209 -2.913.014
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 459.955 1.066.374 -38.885 965.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.554.108 16.019.956 6.259.421 978.258
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.554.108 16.019.956 6.259.421 978.258
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.554.108 16.019.956 6.259.421 978.258
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-380.111 2.157 -194.874 -24.896
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-380.111 2.157 -194.874 -24.896
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 95.028 -539 48.718 6.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -475.139 2.696 -243.592 -31.120
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-380.111 2.157 -194.874 -24.896
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.173.997 16.022.113 6.064.547 953.362
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.173.997 16.022.113 6.064.547 953.362
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056894
BIST