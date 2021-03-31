***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
31.03.2021 12:33
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
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Fiyat Tespit Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922095
BIST
15:381.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
15:388,2854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0379
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2490
15:389,7516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0227
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7079
15:38448,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,60
|Açılış
|: 448,73
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler15:38
|LINK
|40,70
|31.603.865
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.443.616
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.151.603
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|BURVA
|31,04
|1.786.809
|% 9,99
|
|KRTEK
|17,37
|56.939.140
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|BRKO
|1,44
|1.519.873
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|161.588.559
|% -9,98
|
|VAKFN
|21,74
|16.323.566
|% -9,94
|
|GARAN
|6,73
|1.861.064.498
|% -0,74
|
|SASA
|47,56
|1.338.653.392
|% 6,97
|
|KOZAL
|116,70
|716.595.271
|% 1,30
|
|BJKAS
|8,09
|622.006.625
|% 6,73
|
|FROTO
|198,10
|576.079.761
|% 0,20
|
|GARAN
|6,73
|1.861.064.498
|% -0,74
|
|SKBNK
|1,20
|170.103.421
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|166.572.042
|% -0,52
|
|BJKAS
|8,09
|622.006.625
|% 6,73
|
|KRDMD
|7,11
|546.704.967
|% 0,42
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2768
|8,2854
|% -0,46
|
|Euro
|9,7321
|9,7516
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,3541
|11,4110
|% -0,52
|
|Frank
|8,7323
|8,7849
|% -0,85
|
|Riyal
|2,1989
|2,2099
|% -0,71
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|0,75
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-5,00
|
|Tam
|2.953
|3.030
|-11,49
|
|Yarım
|1.427
|1.466
|-5,56
|
|Çeyrek
|716
|733
|-2,78
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,08
|