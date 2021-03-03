***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 30 Mart 2021 tarihinde yapılacak Genel Kurul HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 03.03.2021Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2020 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,5 - 2020 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi7 - Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 mali tablolarında oluşan kârın kullanım şeklinin belirlenmesi, nakit kâr dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,11 - 2020 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2021 mali yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - 2020 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,13 - 2020 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan izinlere uygun olarak esas sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin, "Sermayenin Artırılması ve Azaltılması" başlıklı 8. maddesinin ve "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 10. maddesinin tadilinin karara bağlanması,15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,16 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ilan.pdf - İlan MetniEK: 2 Ek-2 - Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ("2020 Mali Yılı") ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.03.2021 günü saat 14.00'te Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65/1 Kağıthane İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914875BIST