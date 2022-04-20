***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul TescilYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 14.03.2022Genel Kurul Tarihi 12.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,5 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,7 - Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 mali tablolarında oluşan kârın kullanım şeklinin belirlenmesi, kâr dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,11 - 2021 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2022 mali yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - 2021 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,13 - 2021 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,15 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ilan.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin "2021 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2021 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında1. 2021 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,2.31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.996.808,96 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2021 yılına ait karların önceki dönem faaliyetlerinden kaynaklanan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 7.729.089,00 TL geçmiş yıl karları dahil olmak üzere 10.523.886,-TL net dağıtılabilir kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erol GÖKER, Feyzullah Tahsin BENSEL, Gökhan ÖZER, Gülşeyma DOĞANÇAY, Selim SOYDEMİR (bağımsız üye) ve Özlem Seçil BAYKARA ŞENDAĞ'ın (bağımsız üye) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,4. Yönetim Kurulu tarafından 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Aday Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atanmasına karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 19.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 12.04.2022 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 19.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022203BIST