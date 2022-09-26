***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBazı internet sitelerinde Global Menkul Değerler'in satışına ilişkin anlaşma sağlandığına dair haberler yer almaktadır. Söz konusu haberler asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır.Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.Saygılarımızla,GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065336BIST