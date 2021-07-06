***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
06.07.2021 16:00
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/06/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.06.2021 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 01.07.2021 tarihli ve 33/1044 sayılı kararla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946927
BIST
16:411.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.390
16:418,6669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6787
En Düşük
8,6270
16:4110,2592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0337
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
16:41503,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,54
|Açılış
|: 503,81
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler16:41
|EDATA
|7,26
|19.094.468
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.202.223
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.190.454
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.316.478
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,35
|7.591.340
|% -4,93
|
|GARAN
|8,71
|1.272.561.373
|% 0,81
|
|THYAO
|14,07
|555.712.580
|% -0,35
|
|KOZAL
|111,30
|404.959.386
|% -0,09
|
|EREGL
|18,20
|393.369.992
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,00
|384.392.600
|% 1,16
|
|GARAN
|8,71
|1.272.561.373
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,24
|325.788.050
|% 0,45
|
|PEKGY
|1,34
|101.497.771
|% 3,88
|
|ODAS
|1,92
|142.906.380
|% 1,05
|
|TSPOR
|2,81
|202.828.601
|% 1,44
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6633
|8,6669
|% 0,03
|
|Euro
|10,2546
|10,2592
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9525
|12,0124
|% -0,10
|
|Frank
|9,3478
|9,4041
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3044
|2,3159
|% 0,01
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|17,68
|
|Altın Gr.
|505
|505
|5,39
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.386
|34,00
|
|Tam
|3.319
|3.404
|32,95
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|15,94
|
|Çeyrek
|805
|823
|7,97
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,03
|
|B. Petrol
|75,83
|75,83
|-1,33
|