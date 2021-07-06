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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

06.07.2021 16:00



***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/06/2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

23.06.2021 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 01.07.2021 tarihli ve 33/1044 sayılı kararla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946927


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