***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
15.04.2022 15:08
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/03/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.03.2022 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 14.04.2022 tarihli ve 18/561 sayılı kararla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021101
BIST
15:432.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,86
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
15:4314,6240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0203
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
15:4315,8417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0097
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
15:43928,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,09
|Açılış
|: 928,19
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler15:41
|IHAAS
|16,94
|18.293.460
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.201.472
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.181.035
|% 9,95
|
|ASUZU
|97,70
|50.335.263
|% 9,65
|
|ERSU
|4,92
|52.984.122
|% -7,17
|
|HEKTS
|21,60
|705.981.759
|% -6,25
|
|OYLUM
|2,33
|6.198.062
|% -4,51
|
|SELGD
|4,24
|1.897.056
|% -3,85
|
|ISSEN
|18,34
|22.183.149
|% -3,27
|
|GARAN
|13,75
|1.363.989.128
|% 0,36
|
|THYAO
|37,40
|1.342.488.254
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,93
|1.267.613.570
|% -1,68
|
|SAHOL
|21,70
|880.818.739
|% -0,09
|
|YKBNK
|5,19
|813.935.273
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,93
|1.267.613.570
|% -1,68
|
|TSKB
|1,89
|501.301.760
|% 2,16
|
|ODAS
|2,34
|420.168.744
|% 1,30
|
|YKBNK
|5,19
|813.935.273
|% 0,97
|
|GARAN
|13,75
|1.363.989.128
|% 0,36
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6229
|14,6313
|% 0,19
|
|Euro
|15,8187
|15,8440
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,0584
|19,1540
|% 0,04
|
|Frank
|15,4658
|15,5589
|% 0,18
|
|Riyal
|3,8893
|3,9088
|% 0,14
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|926
|927
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.106
|6.260
|0,05
|
|Yarım
|2.951
|3.028
|0,02
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:55YATAS
Yüzde 6.54 oranında artışla 13.03 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 144, 407 adet işlem
-
15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 75 artarak (% 0.17 ) 2, 235
-
15:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEKGY, SUMAS, IHAAS, OYYAT, MANAS
-
15:53
JANTS, MMCAS, IHAAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:53
OYLUM, HEKTS, ERSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında