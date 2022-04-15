***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/03/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.03.2022 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 14.04.2022 tarihli ve 18/561 sayılı kararla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021101BIST