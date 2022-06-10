***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/05/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.05.2022 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 09.06.2022 tarihli ve 30/878 sayılı kararla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036738BIST