***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
01.08.2022 10:43
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/06/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.06.2022 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 28.07.2022 tarihli ve 39/1097 sayılı kararla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050163
BIST
12:082.636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 43,14
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.636
En Düşük
2.600
12:0817,9597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0469
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9597
En Düşük
17,8565
12:0818,4293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1084
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2569
12:081.019,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.019,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,01
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler12:08
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|CANTE
|57,45
|24.413.340
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|38.740.144
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,87
|35.787.276
|% 9,92
|
|NTGAZ
|12,23
|32.638.545
|% 8,42
|
|IMASM
|70,05
|14.470.454
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|77.362.854
|% -9,92
|
|KZBGY
|64,80
|65.537.841
|% -8,54
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|LIDFA
|8,16
|15.960.234
|% -7,80
|
|SISE
|22,92
|1.474.520.614
|% 5,04
|
|THYAO
|50,85
|1.032.934.966
|% 0,89
|
|SASA
|45,60
|900.277.173
|% 2,52
|
|TUPRS
|272,30
|567.664.043
|% 1,45
|
|EREGL
|27,96
|549.705.218
|% 1,23
|
|EKGYO
|3,09
|377.548.820
|% 0,00
|
|ODAS
|3,88
|425.308.974
|% 4,02
|
|SISE
|22,92
|1.474.520.614
|% 5,04
|
|SKBNK
|1,73
|104.821.309
|% 1,17
|
|YKBNK
|4,77
|284.436.139
|% 0,42
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9402
|17,9597
|% 0,26
|
|Euro
|18,4043
|18,4293
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,9017
|22,0116
|% 0,71
|
|Frank
|18,8284
|18,9419
|% 0,43
|
|Riyal
|4,7655
|4,7894
|% 0,22
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-0,43
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,49
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|38,00
|
|Tam
|6.798
|6.849
|15,00
|
|Yarım
|3.312
|3.348
|7,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,29
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,32
|