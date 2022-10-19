***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
19.10.2022 10:49
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/09/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.09.2022 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 13.10.2022 tarihli ve 59/1481 sayılı kararla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072810
BIST
10:513.860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 18,34
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.851
10:5118,5910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
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18,7351
En Düşük
18,5629
10:5118,2849
En Yüksek
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|: -0,24%
|| -0,0439
|Açılış
|: 18,4000
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|Önceki Kapanış
|: 18,2600
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18,4509
En Düşük
18,2511
10:51983,41
En Yüksek
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|: -0,41%
|| -4,07
|Açılış
|: 983,41
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|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler10:51
|GESAN
|149,60
|269.323.448
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|97.365.120
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|26.115.915
|% 9,99
|
|ORGE
|19,88
|81.546.376
|% 9,96
|
|MZHLD
|111,70
|28.383.697
|% 9,94
|
|ODAS
|7,55
|1.079.624.407
|% -9,80
|
|MEGAP
|4,20
|11.536.342
|% -6,25
|
|MEGAP
|4,20
|11.536.342
|% -6,25
|
|AKFGY
|4,20
|110.187.560
|% -5,19
|
|CANTE
|122,20
|9.607.219
|% -4,31
|
|THYAO
|96,90
|2.194.482.474
|% -0,36
|
|ODAS
|7,55
|1.079.624.407
|% -9,80
|
|TUPRS
|358,90
|902.926.471
|% 0,03
|
|ASELS
|33,72
|900.672.746
|% 0,72
|
|YKBNK
|9,30
|849.951.008
|% -0,96
|
|ODAS
|7,55
|1.079.624.407
|% -9,80
|
|EKGYO
|4,44
|558.101.755
|% 1,14
|
|YKBNK
|9,30
|849.951.008
|% -0,96
|
|AKBNK
|15,04
|794.296.287
|% -0,33
|
|ISCTR
|9,42
|469.122.148
|% -0,53
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5860
|18,5910
|% 0,03
|
|Euro
|18,2759
|18,2849
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,9083
|21,0132
|% -0,35
|
|Frank
|18,5436
|18,6554
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9326
|4,9574
|% -0,04
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-7,06
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-5,39
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.653
|6.733
|-31,00
|
|Yarım
|3.242
|3.292
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,06
|
|B. Petrol
|90,25
|90,25
|0,22
|