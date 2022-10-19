Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

19.10.2022 10:49
***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/09/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

22.09.2022 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 13.10.2022 tarihli ve 59/1481 sayılı kararla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072810


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:513.860
Değişim :  0,48% |  18,34
Açılış :  3.851  
Önceki Kapanış :  3.842  
En Yüksek
3.892 En Düşük
3.851
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 149,60 269.323.448 % 10,00  
SMRTG 125,50 97.365.120 % 9,99  
PENTA 585,60 26.115.915 % 9,99  
ORGE 19,88 81.546.376 % 9,96  
MZHLD 111,70 28.383.697 % 9,94  
daha fazla
10:51 Alış Satış %  
Dolar 18,5860 18,5910 % 0,03  
Euro 18,2759 18,2849 % -0,24  
Sterlin 20,9083 21,0132 % -0,35  
Frank 18,5436 18,6554 % -0,43  
Riyal 4,9326 4,9574 % -0,04  
daha fazla
10:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.645 -7,06  
Altın Gr. 982 982 -5,39  
Cumhuriyet 6.659 6.760 -21,00  
Tam 6.653 6.733 -31,00  
Yarım 3.242 3.292 -17,00  
Çeyrek 1.624 1.647 -9,00  
Gümüş.Ons 18,64 18,66 -0,09  
Gümüş Gr. 11,13 11,15 -0,06  
B. Petrol 90,25 90,25 0,22  
Seans Raporu 10:51
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru