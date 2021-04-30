***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.04.2021 18:01
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRACI - İHRAÇ LİMİTİ ONAYI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 188.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.04.2021
Ek Açıklamalar
06/04/2021 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız ihraç limiti başvurumuzun SPK'nın 29 Nisan 2021 tarihli ve 2021/22 sayılı bülteninde onaylandığı belirtilmiştir. İhraç Belgesi ve başvuru formu Kurumumuza ulaştığında eklenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933489
BIST
17:591.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:598,2822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0792
|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3156
En Düşük
8,1830
17:599,9702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0064
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0454
En Düşük
9,9251
17:59471,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,63
|Açılış
|: 471,88
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|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
473,61
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GOZDE
|7,37
|167.968.921
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.555.614
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.529.245
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.631.112
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.362.178
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,70
|71.896.280
|% -10,00
|
|VAKFN
|26,28
|107.548.371
|% -10,00
|
|ISBIR
|6.651,10
|1.062.257
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|967.428
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|KOZAL
|113,60
|1.345.981.870
|% 4,80
|
|EREGL
|19,17
|1.146.323.350
|% -0,47
|
|THYAO
|12,26
|926.728.844
|% 2,34
|
|PETKM
|6,75
|900.733.005
|% 0,75
|
|GARAN
|7,23
|771.841.684
|% 0,00
|
|PETKM
|6,75
|900.733.005
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,83
|233.897.958
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|265.409.728
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|771.841.684
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,96
|260.752.240
|% 2,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2775
|8,2822
|% 0,97
|
|Euro
|9,9628
|9,9702
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,4346
|11,4919
|% 0,32
|
|Frank
|9,0495
|9,1040
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2027
|2,2138
|% 1,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-1,69
|
|Altın Gr.
|472
|472
|4,63
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,96
|0,07
|
|B. Petrol
|66,51
|66,51
|-1,54
|