***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.06.2021 16:06
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23.06.2021 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmenin 10. maddesinde verilen yetkiye istinaden 150.000.000,-TL'ye (yüzellimilyonTürkLirası) kadar nominal değerde, Şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ve piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvil veya finansman bonolarının sabit veya değişken kuponlu olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943809
BIST
17:271.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,71
|Açılış
|: 1.415
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|Önceki Kapanış
|: 1.410
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|Önceki Kapanış
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497,75
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.793.444
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.117.904
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.919.844
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.062.240
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,81
|43.998.004
|% -6,29
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,09
|1.056.202.496
|% -2,79
|
|THYAO
|14,53
|1.043.743.121
|% -1,56
|
|GARAN
|8,27
|990.501.705
|% -0,60
|
|KOZAL
|122,90
|735.737.609
|% 1,24
|
|HALKB
|5,26
|657.079.306
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,09
|1.056.202.496
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,19
|285.465.686
|% -0,45
|
|HALKB
|5,26
|657.079.306
|% -0,19
|
|GARAN
|8,27
|990.501.705
|% -0,60
|
|THYAO
|14,53
|1.043.743.121
|% -1,56
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6401
|8,6455
|% -0,05
|
|Euro
|10,3354
|10,3436
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,0347
|12,0950
|% 0,04
|
|Frank
|9,3749
|9,4314
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2926
|2,3041
|% -0,31
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|14,17
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.340
|1,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,08
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|0,92
|