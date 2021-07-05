Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.07.2021 09:20



***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRACI - İHRAÇ LİMİTİ ONAYI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.07.2022

Ek Açıklamalar
23.06.2021 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 01.07.2021 tarihli ve 33/1044 sayılı kararla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Global ihrac belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946029


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:341.380
Değişim :  0,27% |  3,65
Açılış :  1.376  
Önceki Kapanış :  1.377  
En Yüksek
1.381 En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler10:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 7,26 4.828.623 % 10,00  
VAKFN 11,77 7.900.055 % 10,00  
VKFYO 7,81 3.455.555 % 10,00  
SELVA 5,90 17.496.075 % 9,87  
ISBIR 6.000,10 270.005 % 7,14  
daha fazla
10:34 Alış Satış %  
Dolar 8,6761 8,6790 % -0,01  
Euro 10,3023 10,3108 % 0,12  
Sterlin 11,9948 12,0550 % 0,22  
Frank 9,3831 9,4396 % -0,06  
Riyal 2,3117 2,3233 % 0,19  
daha fazla
10:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.791 3,13  
Altın Gr. 500 500 1,69  
Cumhuriyet 3.299 3.349 13,00  
Tam 3.284 3.366 19,61  
Yarım 1.587 1.628 9,49  
Çeyrek 796 814 4,74  
Gümüş.Ons 26,55 26,58 0,11  
Gümüş Gr. 7,42 7,43 0,04  
B. Petrol 76,38 76,38 0,21  
Seans Raporu 10:34
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru