***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.07.2021 09:20
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRACI - İHRAÇ LİMİTİ ONAYI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.07.2022
Ek Açıklamalar
23.06.2021 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 01.07.2021 tarihli ve 33/1044 sayılı kararla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Global ihrac belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946029
BIST
10:341.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.381
En Düşük
1.376
10:348,6790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7122
En Düşük
8,6549
10:3410,3108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0125
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3419
En Düşük
10,2698
10:34500,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,19
|Açılış
|: 500,99
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,35
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler10:34
|EUKYO
|7,26
|4.828.623
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|7.900.055
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.455.555
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|17.496.075
|% 9,87
|
|ISBIR
|6.000,10
|270.005
|% 7,14
|
|PKENT
|2.304,00
|498.220
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,16
|7.095.368
|% -4,44
|
|VERTU
|22,90
|7.887.609
|% -3,78
|
|POLTK
|360,30
|1.334.469
|% -3,12
|
|THYAO
|14,01
|328.415.687
|% 1,97
|
|ARCLK
|32,64
|148.274.482
|% 0,80
|
|SASA
|29,14
|125.417.354
|% 1,82
|
|MEDTR
|31,94
|120.807.512
|% 3,70
|
|KOZAL
|113,30
|85.990.980
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,25
|34.245.634
|% 3,31
|
|THYAO
|14,01
|328.415.687
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,89
|30.493.329
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|17.617.095
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,56
|36.638.238
|% 3,23
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6761
|8,6790
|% -0,01
|
|Euro
|10,3023
|10,3108
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9948
|12,0550
|% 0,22
|
|Frank
|9,3831
|9,4396
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3117
|2,3233
|% 0,19
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|3,13
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,58
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|76,38
|76,38
|0,21
|
Seans Raporu
10:34
daha fazla
-
10:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, GUBRF, EREGL
-
10:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TAVHL, SASA
-
10:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 68 artarak (% 0.22 ) 1, 219
-
10:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, VKFYO, EUKYO, SELVA
-
10:48
EUKYO, ISKUR, KLKIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında