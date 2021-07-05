***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRACI - İHRAÇ LİMİTİ ONAYIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.07.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.07.2022Ek Açıklamalar23.06.2021 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 01.07.2021 tarihli ve 33/1044 sayılı kararla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Global ihrac belgesi.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946029BIST