***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.09.2021 09:24
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 240.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23.09.2021 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmenin 10. maddesinde verilen yetkiye istinaden 240.000.000,-TL'ye (ikiyüzkırkmilyonTürkLirası) kadar nominal değerde, Şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ve piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvil veya finansman bonolarının sabit veya değişken kuponlu olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965078
BIST
10:401.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,77
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
10:408,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0874
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8575
En Düşük
8,7526
10:4010,3965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0874
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,4120
En Düşük
10,2810
10:40499,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 8,21
|Açılış
|: 499,11
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|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
499,51
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler10:40
|RALYH
|5,13
|5.595.799
|% 9,85
|
|OYLUM
|11,54
|10.235.564
|% 9,07
|
|KERVN
|0,49
|534.993
|% 8,89
|
|YEOTK
|71,60
|70.874.001
|% 7,59
|
|GARFA
|13,30
|2.286.560
|% 7,43
|
|KTSKR
|54,20
|5.309.531
|% -9,06
|
|NUGYO
|9,09
|15.806.570
|% -5,80
|
|AGYO
|3,11
|8.599.786
|% -5,18
|
|EPLAS
|25,76
|400.267
|% -5,08
|
|AKYHO
|2,37
|15.494.988
|% -4,82
|
|GARAN
|8,98
|429.755.649
|% -2,18
|
|KIMMR
|4,42
|252.917.568
|% 4,49
|
|THYAO
|13,46
|252.525.121
|% 0,98
|
|SISE
|8,16
|134.884.882
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,81
|122.479.774
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,81
|122.479.774
|% -0,55
|
|KIMMR
|4,42
|252.917.568
|% 4,49
|
|GARAN
|8,98
|429.755.649
|% -2,18
|
|YKBNK
|2,36
|95.375.033
|% -1,26
|
|AKBNK
|5,18
|117.618.197
|% -2,26
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8464
|8,8493
|% 1,00
|
|Euro
|10,3890
|10,3965
|% 0,85
|
|Sterlin
|12,0951
|12,1557
|% 0,92
|
|Frank
|9,5313
|9,5888
|% 0,99
|
|Riyal
|2,3504
|2,3622
|% 0,92
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|11,45
|
|Altın Gr.
|499
|499
|7,91
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,65
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,10
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|0,24
|
Seans Raporu
10:40
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10:52XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 2, 672.00 milyon TL de
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10:52SOKM
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 11.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 617, 519 adet işlem
-
10:50KTSKR
Yüzde -9.06 oranında düşüşle 54.20 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 342 adet işlem
-
10:49NUGYO
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 738 adet işlem
-
10:48NUGYO
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 568, 616 adet işlem