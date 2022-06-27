***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.06.2022 17:44
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İHRAÇ TAVANI ONAYI İÇİN SPK BAŞVURUSU-YKK
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 120.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 27.06.2022 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmenin 10. maddesinde verilen yetkiye istinaden 120.000.000,-TL'ye (YüzyirmimilyonTürkLirası) kadar nominal değerde, Şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ve piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvil veya finansman bonolarının sabit veya değişken kuponlu olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039483
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,82
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
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2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0330
|Açılış
|: 16,6200
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|Önceki Kapanış
|: 16,9500
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16,6126
En Düşük
16,5108
18:0517,5540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0276
|Açılış
|: 17,5600
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|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,5541
En Düşük
17,4959
18:05970,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,22
|Açılış
|: 970,08
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
971,04
En Düşük
968,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|10.121.895
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|13.609.340
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,93
|52.904.660
|% 10,00
|
|SELVA
|8,92
|66.011.512
|% 9,99
|
|BERA
|15,98
|363.597.295
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|2.596.219
|% -9,94
|
|UFUK
|64,70
|2.758.413
|% -9,38
|
|AKYHO
|1,60
|30.703.307
|% -7,51
|
|ORMA
|30,00
|308.706
|% -6,25
|
|DOAS
|80,30
|81.012.458
|% -5,58
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% -1,37
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% -0,46
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% -0,07
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% -2,31
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% -1,56
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% -0,77
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5570
|16,5589
|% 0,20
|
|Euro
|17,4956
|17,5540
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,2488
|20,3504
|% 0,16
|
|Frank
|17,2391
|17,3430
|% 0,13
|
|Riyal
|4,3972
|4,4193
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-0,84
|
|Altın Gr.
|970
|971
|1,94
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.427
|6.598
|6,00
|
|Yarım
|3.155
|3.227
|3,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.613
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,28
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
-
17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem