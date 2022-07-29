***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.07.2022 17:31
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limit Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 120.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.07.2023
Ek Açıklamalar
27.06.2022 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 28.07.2022 tarihli ve 39/1097 sayılı kararla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK1_Başvuru Formu_202207.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049339
BIST
17:182.589
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 45,45
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.590
En Düşük
2.539
17:1817,9247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:1818,2445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0319
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:181.010,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.010,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:18
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.125.204
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.106.512
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|32.589.397
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.488.885
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|13.519.058
|% -9,94
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,10
|44.360.870
|% -7,43
|
|THYAO
|50,20
|2.470.379.169
|% 1,01
|
|SASA
|44,44
|1.569.915.910
|% 6,42
|
|SISE
|21,64
|1.318.974.528
|% 1,88
|
|FROTO
|302,90
|1.302.174.309
|% 6,28
|
|TUPRS
|266,80
|1.040.001.510
|% 3,69
|
|EKGYO
|3,10
|721.665.311
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,70
|304.491.841
|% 5,59
|
|YKBNK
|4,73
|750.178.463
|% 1,94
|
|ODAS
|3,73
|440.399.693
|% 0,27
|
|AKBNK
|8,61
|1.001.289.063
|% 1,18
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9065
|17,9247
|% 0,01
|
|Euro
|18,2236
|18,2445
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,5772
|21,6854
|% -0,90
|
|Frank
|18,6391
|18,7514
|% -0,37
|
|Riyal
|4,7523
|4,7761
|% -0,17
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|6.713
|6.815
|5,00
|
|Tam
|6.716
|6.786
|-48,00
|
|Yarım
|3.272
|3.317
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.658
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,07
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,25
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 23 artarak (% 2.20 ) 2, 757
-
17:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, SISE
-
17:33XU100
Endeks 2, 589 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 26, 712.00 milyon TL de
-
17:33AKSGY
Yüzde 5.94 oranında artışla 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 163, 794 adet işlem
-
17:32SKBNK
Yüzde 6.21 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 164, 171 adet işlem