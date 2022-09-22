***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.09.2022 09:22
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İHRAÇ TAVANI ONAYI İÇİN SPK BAŞVURUSU-YKK
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 160.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 22.09.2022 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmenin 10. maddesinde verilen yetkiye istinaden 160.000.000,-TL'ye (YüzaltmışmilyonTürkLirası) kadar nominal değerde, Şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ve piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvil veya finansman bonolarının sabit veya değişken kuponlu olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064611
BIST
10:443.276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 30,53
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.276
En Düşük
3.237
10:4418,3668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3822
En Düşük
18,3174
10:4418,1587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1297
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,1695
En Düşük
18,0126
10:44979,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,65
|Açılış
|: 979,70
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
987,89
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler10:44
|ULUSE
|130,60
|15.554.924
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,71
|17.447.705
|% 9,76
|
|SMRTG
|56,40
|164.165.666
|% 8,67
|
|ULUFA
|7,78
|20.125.814
|% 8,21
|
|BAGFS
|23,60
|164.770.156
|% 7,96
|
|PINSU
|7,22
|16.369.404
|% -9,98
|
|ISGYO
|11,23
|3.227.176
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|198.574.473
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|19.572.550
|% -9,78
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|THYAO
|70,15
|823.290.563
|% 0,57
|
|SISE
|27,56
|651.921.907
|% 2,61
|
|ZOREN
|4,13
|448.646.805
|% 4,29
|
|AKBNK
|11,58
|446.805.025
|% 0,52
|
|YKBNK
|7,13
|431.322.852
|% 2,00
|
|ZOREN
|4,13
|448.646.805
|% 4,29
|
|EKGYO
|3,90
|389.513.837
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,81
|198.574.473
|% -9,94
|
|YKBNK
|7,13
|431.322.852
|% 2,00
|
|AKBNK
|11,58
|446.805.025
|% 0,52
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3596
|18,3668
|% 0,22
|
|Euro
|18,1337
|18,1587
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,6196
|20,7230
|% 0,12
|
|Frank
|18,7360
|18,8489
|% -0,82
|
|Riyal
|4,8656
|4,8900
|% 0,17
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-13,06
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.652
|6.730
|-66,00
|
|Yarım
|3.241
|3.290
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.645
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,08
|
|B. Petrol
|90,27
|90,27
|0,44
|
Seans Raporu
10:44
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10:59EGGUB
Yüzde 7.69 oranında artışla 72.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 201, 540 adet işlem
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10:58IZMDC
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 744, 499 adet işlem
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10:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 94 artarak (% 1.08 ) 3, 558
-
10:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ZOREN, GUSGR
-
10:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA