***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.10.2022 17:06
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limit Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 160.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.10.2023
Ek Açıklamalar
22.09.2022 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 13.10.2022 tarihli ve 59/1481 sayılı kararla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072709
BIST
16:533.841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -7,03
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:5318,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:5318,3249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:53988,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,65
|Açılış
|: 988,32
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:51
|CRFSA
|46,88
|148.860.503
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.369.614
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.405.371
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.601.897
|% 10,00
|
|PCILT
|20,30
|50.769.187
|% 9,97
|
|SAYAS
|23,12
|134.245.110
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.865.326.324
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,30
|13.226.357
|% -8,98
|
|MEGAP
|4,49
|33.737.187
|% -7,04
|
|MEGAP
|4,49
|33.737.187
|% -7,04
|
|THYAO
|97,35
|5.953.915.595
|% -1,12
|
|YKBNK
|9,55
|5.193.113.366
|% -1,65
|
|AKBNK
|15,11
|4.234.816.609
|% 1,75
|
|ASELS
|33,14
|3.614.669.911
|% 1,35
|
|EKGYO
|4,44
|3.468.593.171
|% -1,11
|
|EKGYO
|4,44
|3.468.593.171
|% -1,11
|
|YKBNK
|9,55
|5.193.113.366
|% -1,65
|
|TSKB
|2,66
|962.215.375
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,45
|2.933.400.349
|% 0,64
|
|SKBNK
|1,85
|562.377.357
|% -2,12
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5661
|18,5906
|% 0,06
|
|Euro
|18,3079
|18,3213
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9708
|21,0759
|% -0,42
|
|Frank
|18,6112
|18,7233
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% 0,02
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|3,27
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,08
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.765
|-16,00
|
|Tam
|6.686
|6.762
|33,00
|
|Yarım
|3.258
|3.308
|19,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.655
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,10
|
|B. Petrol
|90,48
|90,48
|-1,14
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:07FADE
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 517, 781 adet işlem
-
17:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PETKM, YKBNK
-
17:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, FROTO, AKBNK
-
17:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 43 kaybederek (% -0.13 ) 3, 410
-
17:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, ARMDA, SMRTG, KLGYO, POLTK, YAPRK, PENTA, BARMA, VKING, BSOKE