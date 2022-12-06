***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.12.2022 18:09
nma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 06.12.2022 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmenin 10. maddesinde verilen yetkiye istinaden 190.000.000,-TL'ye (YüzdoksanmilyonTürkLirası) kadar nominal değerde, Şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ve piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvil veya finansman bonolarının sabit veya değişken kuponlu olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084927
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0127
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
18:051.061,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.061,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6286
|18,6412
|% 0,02
|
|Euro
|19,5205
|19,5361
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,6215
|22,7349
|% -0,02
|
|Frank
|19,7068
|19,8255
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,42
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,09
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.146
|7.204
|36,00
|
|Yarım
|3.460
|3.522
|17,00
|
|Çeyrek
|1.736
|1.760
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,32
|0,00
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|-2,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY