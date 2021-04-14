***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.04.2021 10:09
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul'da onaylanan Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4-6-8-10
SPK Başvuru Tarihi 23.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 13.04.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme değişikliği, Genel Kurul tarafından da onaylanmış olup 13/04/2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK_574.pdf
EK: 2 spk onaylı global tadil metinleri.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927796
BIST
10:121.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 16,23
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.396
En Düşük
1.381
10:128,1040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
10:129,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0081
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
10:12455,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 455,33
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:12
|MTRKS
|54,50
|15.139.446
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|1.763.544
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|478.710
|% 9,95
|
|YAPRK
|132,70
|6.404.460
|% 9,94
|
|CLEBI
|276,20
|8.516.438
|% 7,05
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,37
|375.523
|% -9,90
|
|MERIT
|178,00
|216.270
|% -9,69
|
|EREGL
|17,13
|109.549.737
|% 0,23
|
|SASA
|43,82
|99.712.358
|% 3,54
|
|GARAN
|6,80
|81.972.739
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,41
|74.558.247
|% 0,54
|
|PETKM
|6,17
|61.845.270
|% 0,82
|
|TSKB
|1,30
|35.736.024
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,83
|35.500.110
|% 2,23
|
|GARAN
|6,80
|81.972.739
|% 1,49
|
|YKBNK
|2,12
|22.537.162
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,41
|74.558.247
|% 0,54
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1002
|8,1040
|% -0,02
|
|Euro
|9,6969
|9,7052
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1572
|11,2131
|% 0,39
|
|Frank
|8,7831
|8,8360
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1563
|2,1671
|% 0,06
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-0,40
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,04
|
|B. Petrol
|64,57
|64,57
|0,90
|