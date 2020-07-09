***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.07.2020 09:55
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 08.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-2273 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858102
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
0
En Düşük
0
18:056,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8663
En Düşük
6,8526
18:057,8026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
18:05400,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,28
|Açılış
|: 400,19
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,42
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|AKBNK
|5,91
|970.169.929
|% 0,00
|
|DZGYO
|5,89
|9.927.521
|% 0,00
|
|IHEVA
|2,35
|26.595.777
|% 0,00
|
|IZMDC
|16,60
|41.141.049
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 0,00
|
|PRKAB
|5,96
|29.511.381
|% -1,47
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,74
|82.455.010
|% 0,00
|
|VERTU
|5,89
|18.741.204
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,91
|970.169.929
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 0,00
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% 0,00
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 0,00
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% 0,00
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6517
|8,6950
|% 0,33
|
|Frank
|7,2982
|7,3421
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|2,16
|
|Altın Gr.
|399
|400
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.608
|3,00
|
|Tam
|2.663
|2.676
|3,10
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|1,50
|
|Çeyrek
|647
|655
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,86
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,15
|4,15
|0,02
|
|B. Petrol
|43,22
|43,22
|-0,08
|
Seans Raporu
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10:01AKGUV
Yüzde 7.84 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 917, 010 adet işlem
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17:59RYSAS
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 352, 048 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, GARAN, PGSUS
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TRKCM, KOZAL, TKFEN
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -626, 57 kaybederek (% -0.57 ) 109, 653