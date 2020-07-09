Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

09.07.2020 09:55
GÜNCEL HABERLER



***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 08.07.2020 tarih ve  BİAŞ-2-2273 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları  üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin  olarak özel durum açıklaması yapılması talebi  üzerine yapılmaktadır. 
  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı  fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak,  Şirketimizce kamuya  açıklanmamış özel  bir durum bulunmamaktadır.
 
Saygılarımızla,
 
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858102


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.713
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKBNK 5,91 970.169.929 % 0,00  
DZGYO 5,89 9.927.521 % 0,00  
IHEVA 2,35 26.595.777 % 0,00  
IZMDC 16,60 41.141.049 % 0,00  
KRDMD 3,27 2.004.427.095 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6517 8,6950 % 0,33  
Frank 7,2982 7,3421 % 0,27  
Riyal 1,8241 1,8333 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 2,16  
Altın Gr. 399 400 0,62  
Cumhuriyet 2.587 2.608 3,00  
Tam 2.663 2.676 3,10  
Yarım 1.293 1.309 1,50  
Çeyrek 647 655 0,80  
Gümüş.Ons 18,81 18,86 0,11  
Gümüş Gr. 4,15 4,15 0,02  
B. Petrol 43,22 43,22 -0,08  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru