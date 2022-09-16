***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.09.2022 09:42
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 15.09.2022 tarih ve E.18454353-100.06-11226 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063492
BIST
10:253.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -12,79
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.359
En Düşük
3.318
10:2518,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2950
En Düşük
18,2446
10:2518,2621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3107
En Düşük
18,2334
10:25975,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,98
|Açılış
|: 975,97
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
974,70
BIST En Aktif Hisseler10:25
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|TRCAS
|15,66
|56.405.972
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|488.913
|% 9,96
|
|MERKO
|5,92
|21.851.687
|% 9,83
|
|ALMAD
|3,45
|3.586.109
|% 7,48
|
|NTHOL
|10,73
|7.109.322
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|27.482.579
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|25.996.494
|% -9,96
|
|HALKB
|9,94
|68.467.227
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|3.531.267
|% -9,95
|
|ISCTR
|8,48
|800.787.132
|% -7,42
|
|ASELS
|34,22
|753.530.330
|% 1,06
|
|AKBNK
|12,08
|692.801.672
|% -5,48
|
|YKBNK
|6,82
|636.882.175
|% -3,67
|
|THYAO
|74,70
|509.938.722
|% 0,74
|
|ISCTR
|8,48
|800.787.132
|% -7,42
|
|YKBNK
|6,82
|636.882.175
|% -3,67
|
|EKGYO
|4,00
|290.265.620
|% 0,50
|
|AKBNK
|12,08
|692.801.672
|% -5,48
|
|ZOREN
|3,22
|154.632.681
|% 1,90
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2672
|18,2785
|% 0,07
|
|Euro
|18,2480
|18,2621
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,7936
|20,8979
|% -0,46
|
|Frank
|18,8935
|19,0073
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8470
|4,8713
|% -0,04
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-3,88
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.626
|6.703
|-9,00
|
|Yarım
|3.228
|3.277
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.638
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,89
|91,89
|1,03
|