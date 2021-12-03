***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2021 18:10
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde yapılan iç kontrol faaliyetleri esnasında mizanda nazım hesapta görünen bir miktar yabancı paranın şirketimizin banka hesaplarında yer almadığı, bilgimiz dışında tranfer edildiği tespit edilmiştir. İşlemlerden sorumlu personelden derhal şikayetçi olunarak adli işlemlerin başlanması sağlanmış, personelin ilgili mahkeme nezdinde yapılan sorgusunun ardından tutuklanmasına karar verilmiştir. Bu aşamaya kadar yapılan tespitler ışığında, usulsüz işlemlerden etkilenen hiçbir müşteri hesabı bulunmadığı anlaşılmaktadır. Şirketimizin banka hesabında bulunması gereken döviz tutarı derhal piyasadan temin edilerek yerine konulmuştur. Piyasadan alınan dövizin toplam TL karşılığı 19,787,360.50 TL olup bu tutar 96.701.136,00 TL olan şirket özkaynağımızın %20,46'sına tekabül etmektedir. 30 yılı aşkın bir süredir sermeye piyasalarında yer alan ve sektörün önde gelen kurumlarından olan şirketimizin faaliyetleri ve nakit akışında bahsi geçen bu münferit olay dolayısı ile hiçbir olumsuz etkilenme söz konusu olmayıp tüm faaliyetlerimiz olağan akışı içerisinde yürütülmektedir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980971
BIST
18:051.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 30,35
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
18:0513,7193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0560
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
18:0515,5647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0559
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
18:05784,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,01
|Açılış
|: 784,11
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.478,20
|22.928.132
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|36.007.943
|% 10,00
|
|MAKTK
|3,74
|66.866.320
|% 10,00
|
|ISKUR
|550.000,00
|550.000
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|RALYH
|15,58
|3.294.781
|% -9,99
|
|DOBUR
|172,00
|287.928
|% -9,99
|
|UZERB
|35,64
|844.730
|% -9,95
|
|SODSN
|32,04
|2.222.043
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|17.546.536
|% -9,93
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% -0,21
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 4,89
|
|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% -0,53
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 5,84
|
|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 1,68
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7176
|13,7193
|% 0,41
|
|Euro
|15,5210
|15,5647
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,1022
|18,1930
|% -0,32
|
|Frank
|14,8773
|14,9669
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6476
|3,6659
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|12,85
|
|Altın Gr.
|784
|784
|5,32
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,01
|
|B. Petrol
|71,23
|71,23
|1,56
|