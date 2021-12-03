***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde yapılan iç kontrol faaliyetleri esnasında mizanda nazım hesapta görünen bir miktar yabancı paranın şirketimizin banka hesaplarında yer almadığı, bilgimiz dışında tranfer edildiği tespit edilmiştir. İşlemlerden sorumlu personelden derhal şikayetçi olunarak adli işlemlerin başlanması sağlanmış, personelin ilgili mahkeme nezdinde yapılan sorgusunun ardından tutuklanmasına karar verilmiştir. Bu aşamaya kadar yapılan tespitler ışığında, usulsüz işlemlerden etkilenen hiçbir müşteri hesabı bulunmadığı anlaşılmaktadır. Şirketimizin banka hesabında bulunması gereken döviz tutarı derhal piyasadan temin edilerek yerine konulmuştur. Piyasadan alınan dövizin toplam TL karşılığı 19,787,360.50 TL olup bu tutar 96.701.136,00 TL olan şirket özkaynağımızın %20,46'sına tekabül etmektedir. 30 yılı aşkın bir süredir sermeye piyasalarında yer alan ve sektörün önde gelen kurumlarından olan şirketimizin faaliyetleri ve nakit akışında bahsi geçen bu münferit olay dolayısı ile hiçbir olumsuz etkilenme söz konusu olmayıp tüm faaliyetlerimiz olağan akışı içerisinde yürütülmektedir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980971BIST