***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2022 19:46
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 04.01.2022 tarihli kararı ile, Salih GULLİK'in Şirketimize Mali ve İdari İşler Grup Direktörü olarak atanmasına Şirketimiz eski Mali ve İdari İşler Grup Direktörü Selim ŞAHİN'in unvanının Muhasebe ve Bütçe-Raporlama Grup Direktörü olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988792
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 36,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,5446
En Yüksek
|Değişim
|: 3,64%
|| 0,4763
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5913
En Düşük
12,9640
18:0515,3538
En Yüksek
|Değişim
|: 3,73%
|| 0,5520
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,3580
En Düşük
14,6944
18:05791,65
En Yüksek
|Değişim
|: 4,30%
|| 32,65
|Açılış
|: 791,65
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
792,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,22
|5.860.326
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|76.385.493
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.320.779
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|6.257.747
|% 9,99
|
|MGROS
|43,00
|238.775.548
|% 9,97
|
|BAGFS
|16,41
|87.703.991
|% -7,29
|
|OTTO
|36,50
|1.411.541
|% -5,68
|
|QNBFL
|77,75
|263.781
|% -5,36
|
|MAALT
|277,30
|10.261.876
|% -5,33
|
|KUYAS
|5,30
|19.840.715
|% -5,19
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 4,40
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 3,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 4,13
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 1,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 5,26
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5192
|13,5446
|% 3,64
|
|Euro
|15,2852
|15,3538
|% 3,73
|
|Sterlin
|18,2997
|18,3915
|% 4,00
|
|Frank
|14,7401
|14,8289
|% 3,82
|
|Riyal
|3,5980
|3,6161
|% 3,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|12,63
|
|Altın Gr.
|791
|791
|31,98
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|0,39
|
|B. Petrol
|80,09
|80,09
|1,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında