***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 04.01.2022 tarihli kararı ile, Salih GULLİK'in Şirketimize Mali ve İdari İşler Grup Direktörü olarak atanmasına Şirketimiz eski Mali ve İdari İşler Grup Direktörü Selim ŞAHİN'in unvanının Muhasebe ve Bütçe-Raporlama Grup Direktörü olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988792BIST