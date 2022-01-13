***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMali ve İdari İşler Grup Direktörü Salih GULLİK şirketimizden ayrılmış olup, görevleri, Şirketimiz Muhasebe ve Bütçe-Raporlama Grup Direktörü Selim ŞAHİN tarafından yerine getirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993292BIST