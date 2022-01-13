***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2022 09:14
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mali ve İdari İşler Grup Direktörü Salih GULLİK şirketimizden ayrılmış olup, görevleri, Şirketimiz Muhasebe ve Bütçe-Raporlama Grup Direktörü Selim ŞAHİN tarafından yerine getirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993292
BIST
10:402.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,47
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.071
En Düşük
2.054
10:4013,5263
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,3028
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,6720
En Düşük
13,1506
10:4015,5534
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,3972
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,6827
En Düşük
15,0822
10:40791,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 14,27
|Açılış
|: 791,24
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|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler10:38
|UZERB
|74,85
|1.273.273
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|824.955
|% 9,96
|
|KAPLM
|36,94
|10.002.753
|% 8,20
|
|ICBCT
|6,04
|17.880.869
|% 6,71
|
|ORCAY
|42,30
|9.520.276
|% 5,96
|
|KRSTL
|3,85
|16.251.620
|% -6,10
|
|BRMEN
|2,69
|161.123
|% -4,27
|
|DOCO
|1.282,10
|7.982.047
|% -3,46
|
|MARKA
|3,63
|331.859
|% -2,94
|
|DMSAS
|10,94
|24.729.960
|% -2,84
|
|KRDMD
|12,83
|1.485.330.815
|% -1,69
|
|THYAO
|27,40
|828.395.314
|% 1,93
|
|SISE
|14,97
|382.194.016
|% -1,45
|
|ASELS
|24,46
|357.752.824
|% 1,24
|
|GARAN
|11,86
|319.256.586
|% 0,08
|
|KRDMD
|12,83
|1.485.330.815
|% -1,69
|
|YKBNK
|3,87
|278.979.569
|% -0,26
|
|DARDL
|3,74
|166.485.489
|% 5,06
|
|ODAS
|1,37
|49.895.443
|% 0,74
|
|THYAO
|27,40
|828.395.314
|% 1,93
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5191
|13,5388
|% 2,38
|
|Euro
|15,5251
|15,5503
|% 2,60
|
|Sterlin
|18,5015
|18,5943
|% 2,35
|
|Frank
|14,7459
|14,8347
|% 2,30
|
|Riyal
|3,5909
|3,6090
|% 2,22
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,71
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,50
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,22
|
|B. Petrol
|84,29
|84,29
|-0,38
|