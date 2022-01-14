***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2022 18:16
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03/12/2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığımız açıklamaya ilişkin olarak, şirketimiz tarafından başlatılan zarar tespit çalışmaları devam ederken, zararın, ilk belirlenen ve kamuoyuna duyurulan tutardan daha fazla olduğu görülmüş ancak zarar tespit çalışmaları halen devam ettiğinden, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi ve yatırımcıların yanıltılması riskini bertaraf etmek için Yönetim kurulu tarafından, Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 6'ncı maddesi gereğince, artan ancak kesinleşmeyen zarar tutarına ilişkin içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine 21/12/2021 tarihinde karar verilmiştir. Şirketimiz zarar tutarının belirlenmesine ilişkin çalışma bugün itibariyle tümüyle tamamlanmış olduğundan, içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi gerekliliği ortadan kalkmış olup, açıklanması ertelenen içsel bilginin açıklanarak yatırımcılarımızın bilgilendirilmesi gerekliliği hasıl olmuştur. Bugün itibariyle tamamlanan çalışma sonucu belirlenen nihai zarar tutarı 31.710.676,74 TL'dir. İşlemlerden sorumlu personelin tutukluluk hali ve savcılık soruşturması devam etmektedir. Zararın tazmini için gerekli süreç ve çalışmalar şirketimiz tarafından başlatılmış olup, halen devam etmektedir. Usulsüz işlemlerden etkilenen hiçbir müşteri hesabı bulunmamaktadır. 30 yılı aşkın bir süredir sermeye piyasalarında yer alan ve sektörün önde gelen kurumlarından olan şirketimizin faaliyetleri ve nakit akışında bahsi geçen bu münferit olay dolayısı ile hiçbir olumsuz etkilenme söz konusu olmayıp tüm faaliyetlerimiz olağan akışı içerisinde yürütülmektedir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994196
BIST
18:052.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,28
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
18:0513,4961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0859
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
18:0515,4087
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,1729
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,3907
18:05789,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -5,79
|Açılış
|: 789,53
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
789,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|97,35
|1.465.060
|% 10,00
|
|PEGYO
|1,32
|29.212.179
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|197.446.001
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.638.161
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|1.125.352
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,66
|3.814.486
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|5.031.449
|% -9,96
|
|ERCB
|54,50
|26.428.123
|% -7,00
|
|RALYH
|9,38
|60.666.896
|% -5,82
|
|ISKUR
|690.777,00
|690.777
|% -5,47
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|EREGL
|31,48
|1.630.950.904
|% -0,44
|
|SISE
|15,07
|1.494.886.777
|% 0,13
|
|GARAN
|11,86
|1.398.086.099
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,43
|1.034.994.361
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,88
|1.391.701.186
|% 1,84
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|HALKB
|5,15
|697.722.855
|% 5,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4883
|13,4961
|% -0,63
|
|Euro
|15,3953
|15,4087
|% -1,11
|
|Sterlin
|18,4091
|18,5014
|% -0,76
|
|Frank
|14,7339
|14,8227
|% -0,71
|
|Riyal
|3,5878
|3,6058
|% -0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-3,08
|
|Altın Gr.
|790
|790
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|-12,92
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,24
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,90
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|85,32
|85,32
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRSTL
Yüzde 5.34 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 643, 851 adet işlem
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17:58DARDL
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 602, 449 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 30, 198.00 milyon TL de
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17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem
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17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem