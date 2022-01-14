***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/12/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03/12/2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığımız açıklamaya ilişkin olarak, şirketimiz tarafından başlatılan zarar tespit çalışmaları devam ederken, zararın, ilk belirlenen ve kamuoyuna duyurulan tutardan daha fazla olduğu görülmüş ancak zarar tespit çalışmaları halen devam ettiğinden, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi ve yatırımcıların yanıltılması riskini bertaraf etmek için Yönetim kurulu tarafından, Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 6'ncı maddesi gereğince, artan ancak kesinleşmeyen zarar tutarına ilişkin içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine 21/12/2021 tarihinde karar verilmiştir. Şirketimiz zarar tutarının belirlenmesine ilişkin çalışma bugün itibariyle tümüyle tamamlanmış olduğundan, içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi gerekliliği ortadan kalkmış olup, açıklanması ertelenen içsel bilginin açıklanarak yatırımcılarımızın bilgilendirilmesi gerekliliği hasıl olmuştur. Bugün itibariyle tamamlanan çalışma sonucu belirlenen nihai zarar tutarı 31.710.676,74 TL'dir. İşlemlerden sorumlu personelin tutukluluk hali ve savcılık soruşturması devam etmektedir. Zararın tazmini için gerekli süreç ve çalışmalar şirketimiz tarafından başlatılmış olup, halen devam etmektedir. Usulsüz işlemlerden etkilenen hiçbir müşteri hesabı bulunmamaktadır. 30 yılı aşkın bir süredir sermeye piyasalarında yer alan ve sektörün önde gelen kurumlarından olan şirketimizin faaliyetleri ve nakit akışında bahsi geçen bu münferit olay dolayısı ile hiçbir olumsuz etkilenme söz konusu olmayıp tüm faaliyetlerimiz olağan akışı içerisinde yürütülmektedir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994196BIST