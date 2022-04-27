***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2022 17:25
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketmizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Seçil BAYKARA ŞENDAĞ'ın görevinden ayrılması nedeniyle, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısına kadar kalan süreyi tamamlamak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yerine Yönetim Kurulumuz tarafından İlkay ARIKAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024337
BIST
17:202.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 20,64
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:2014,8358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0372
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:2015,6373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1093
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6160
17:20900,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -5,84
|Açılış
|: 900,51
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:18
|UFUK
|25,96
|1.458.822
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|55.062.656
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.930.178
|% 9,96
|
|ETILR
|8,84
|10.382.249
|% 9,95
|
|OZRDN
|8,52
|32.065.537
|% 9,94
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.599.996
|% -9,89
|
|SILVR
|7,65
|39.682.788
|% -9,79
|
|ALBRK
|1,30
|83.538.158
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,22
|69.124.643
|% -7,79
|
|THYAO
|39,70
|4.732.705.024
|% 1,53
|
|KRDMD
|15,13
|2.590.823.221
|% 3,28
|
|EREGL
|33,90
|2.084.543.503
|% 2,48
|
|SISE
|17,71
|2.018.084.000
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,94
|1.554.037.436
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,65
|1.053.349.907
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,94
|1.554.037.436
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|668.547.525
|% 3,38
|
|KRDMD
|15,13
|2.590.823.221
|% 3,28
|
|AKBNK
|9,11
|1.372.476.527
|% 0,89
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8299
|14,8330
|% 0,23
|
|Euro
|15,6246
|15,6325
|% -0,72
|
|Sterlin
|18,5424
|18,6354
|% -0,03
|
|Frank
|15,2479
|15,3397
|% -0,40
|
|Riyal
|3,9424
|3,9622
|% 0,26
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-16,74
|
|Altın Gr.
|899
|900
|-6,80
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,20
|
Seans Raporu
17:18
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17:32CANTE
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17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 41 artarak (% 0.89 ) 2, 198
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17:31
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17:31
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