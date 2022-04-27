***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketmizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Seçil BAYKARA ŞENDAĞ'ın görevinden ayrılması nedeniyle, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısına kadar kalan süreyi tamamlamak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yerine Yönetim Kurulumuz tarafından İlkay ARIKAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024337BIST