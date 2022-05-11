***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca -Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 kişiden oluşmasına ve İlkay ARIKAN (Başkan), Selim SOYDEMİR (Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Bahar LAFÇI'nın (Üye) komite üyeliklerine atanmasına, -Denetim Komitesi'nin 2 kişiden oluşmasına ve Selim SOYDEMİR (Başkan) ve İlkay ARIKAN'ın (Üye) komite üyeliklerine atanmasına, -Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 kişiden oluşmasına ve Selim SOYDEMİR (Başkan) ve İlkay ARIKAN'ın (Üye) komite üyeliklerine atanmasına, -Aday Gösterme ve Ücret Komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029448BIST