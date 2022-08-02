***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2022 18:12
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mali ve idari işler Grup Direktörü Tolga UĞUR bugün itibari ile şirketimizden ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051214
BIST
17:592.651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -5,27
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
17:5917,9580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0722
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
17:5918,3248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0439
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
17:591.024,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.024,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|466.936.102
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|437.419.160
|% 9,98
|
|INTEM
|97,65
|70.483.429
|% 9,97
|
|BMSCH
|13,79
|96.464.736
|% 9,97
|
|KZBGY
|57,45
|111.388.989
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.948.793
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|21.316.907
|% -9,52
|
|ICBCT
|6,22
|110.518.069
|% -9,46
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|THYAO
|52,40
|6.926.078.190
|% 1,75
|
|SASA
|48,48
|2.953.977.041
|% 4,26
|
|SISE
|22,82
|2.477.565.416
|% -1,21
|
|TOASO
|78,90
|1.515.534.052
|% 5,98
|
|EREGL
|27,78
|1.434.145.199
|% -0,93
|
|TSKB
|2,61
|910.179.712
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,09
|982.766.890
|% -1,59
|
|ODAS
|4,01
|1.227.373.456
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,83
|1.216.107.916
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,69
|316.437.676
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9464
|17,9580
|% 0,40
|
|Euro
|18,2955
|18,3248
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,8500
|21,9596
|% -0,07
|
|Frank
|18,7335
|18,8464
|% -0,19
|
|Riyal
|4,7615
|4,7854
|% 0,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|4,88
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|5,20
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.840
|6.907
|24,00
|
|Yarım
|3.333
|3.377
|12,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.688
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,23
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,19
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
-
17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM