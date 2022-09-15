***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2022 16:22
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 15.09.2022 tarih ve E.18454353-100.06-11226 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063351
BIST
16:303.388
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -59,25
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.378
16:3018,2645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0355
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:3018,2971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0925
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:30988,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,06
|Açılış
|: 988,58
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
988,01
BIST En Aktif Hisseler16:28
|MERKO
|5,39
|74.416.773
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|399.167.304
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|67.569.528
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|32.891.563
|% 9,96
|
|SUWEN
|30,78
|45.946.513
|% 9,93
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.326.973
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.835.894.639
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.362.487.964
|% -9,98
|
|ASELS
|33,62
|8.343.621.478
|% 1,88
|
|THYAO
|74,45
|5.315.335.830
|% 0,20
|
|YKBNK
|7,08
|4.061.708.472
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,50
|3.665.348.401
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,16
|3.432.730.693
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.061.708.472
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,25
|1.883.021.685
|% -3,85
|
|ISCTR
|9,16
|3.432.730.693
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,50
|3.665.348.401
|% 0,00
|
|ASELS
|33,62
|8.343.621.478
|% 1,88
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2591
|18,2668
|% 0,21
|
|Euro
|18,2793
|18,2900
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,9176
|21,0225
|% -0,32
|
|Frank
|18,9954
|19,1098
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8443
|4,8686
|% 0,17
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-13,62
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,25
|
|Cumhuriyet
|6.671
|6.772
|-60,00
|
|Tam
|6.701
|6.762
|-30,00
|
|Yarım
|3.265
|3.305
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,56
|92,56
|-1,54
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, HALKB, AKBNK
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 78 kaybederek (% -1.94 ) 3, 014
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, BRMEN, AKENR, ZOREN, ULUFA, IHLAS, MERKO, KIMMR, KAPLM, IHEVA
-
16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, ISGYO, PAGYO, HALKB, HKTM, SKBNK, AKBNK, ISATR, GARAN, ISCTR
-
16:42
DOGUB, EMNIS, AYCES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında