***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2022 14:49
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, sermaye piyasası hizmetlerinin müşterilerine sunulmasında kullanılmak üzere geliştirme çalışmalarına devam ettiği yeni nesil mobil uygulamasında kullanmayı planladığı "GOL (Global On-line)" ve "Global On-Line (GOL)" markalarının kullanımına ilişkin izin almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığı başvuru kapsamında SPK tarafından 28/11/2022 tarihinde "GOL (Global On-line)" ve "Global On-Line (GOL)" markalarının kullanımına izin verilmiştir.
Saygılarımızla,
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082886
BIST
14:444.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 15,56
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
14:4418,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
14:4419,3507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0923
|Açılış
|: 19,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
14:441.051,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,23
|Açılış
|: 1.051,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:44
|AKSGY
|6,38
|151.179.913
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.248.516
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|96.768.883
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.902.412
|% 9,98
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|BAYRK
|9,82
|52.101.960
|% -7,01
|
|PRDGS
|16,50
|85.964.498
|% -5,17
|
|EDIP
|8,80
|78.945.290
|% -4,97
|
|THYAO
|117,30
|7.272.509.905
|% 1,91
|
|SISE
|38,86
|5.414.634.152
|% -3,62
|
|KRDMD
|14,85
|3.185.514.342
|% 3,77
|
|YKBNK
|11,98
|3.046.202.649
|% 0,67
|
|EKGYO
|7,24
|2.945.223.038
|% 4,62
|
|EKGYO
|7,24
|2.945.223.038
|% 4,62
|
|SKBNK
|2,75
|762.941.187
|% 0,73
|
|YKBNK
|11,98
|3.046.202.649
|% 0,67
|
|KRDMD
|14,85
|3.185.514.342
|% 3,77
|
|ISCTR
|10,34
|2.163.064.486
|% 0,10
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6337
|18,6400
|% 0,08
|
|Euro
|19,3422
|19,3507
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,3215
|22,4335
|% 0,60
|
|Frank
|19,5492
|19,6669
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,01
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|16,87
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|9,03
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.103
|9,00
|
|Tam
|7.025
|7.084
|48,00
|
|Yarım
|3.407
|3.463
|23,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,77
|0,22
|
|B. Petrol
|86,08
|86,08
|2,19
|