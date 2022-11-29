***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, sermaye piyasası hizmetlerinin müşterilerine sunulmasında kullanılmak üzere geliştirme çalışmalarına devam ettiği yeni nesil mobil uygulamasında kullanmayı planladığı "GOL (Global On-line)" ve "Global On-Line (GOL)" markalarının kullanımına ilişkin izin almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığı başvuru kapsamında SPK tarafından 28/11/2022 tarihinde "GOL (Global On-line)" ve "Global On-Line (GOL)" markalarının kullanımına izin verilmiştir.Saygılarımızla,GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082886BIST