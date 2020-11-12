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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.11.2020 11:19
GÜNCEL HABERLER



***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Vade Başlangıç tarihi 12.11.2020 olarak güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) % 17,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %18,68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMK22115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.457.000
İhraç Fiyatı 0,95775
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Vade başlangıç tarihi 12.11.2020 tarihdir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888081


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BFREN 1.145,80 40.796.872 % 9,99  
DOAS 28,86 76.749.381 % 9,98  
TLMAN 36,58 10.131.960 % 9,98  
BMELK 17,85 1.110.913 % 9,98  
TKURU 391,40 5.012.296 % 9,97  
daha fazla
11:17 Alış Satış %  
Dolar 7,8383 7,8462 % 0,66  
Euro 9,2372 9,2669 % 0,85  
Sterlin 10,3135 10,3652 % 0,46  
Frank 8,5366 8,5880 % 0,85  
Riyal 2,0856 2,0961 % 0,69  
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11:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.867 2,66  
Altın Gr. 473 473 5,66  
Cumhuriyet 3.152 3.200 -145,00  
Tam 3.136 3.217 -146,45  
Yarım 1.516 1.556 -70,84  
Çeyrek 760 778 -35,42  
Gümüş.Ons 24,09 24,13 -0,11  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,02  
B. Petrol 43,88 43,88 0,09  
Seans Raporu 11:17
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