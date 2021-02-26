***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma araçları itfa ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.02.2021Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %19Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %20,39Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGLMK22123Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 23.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 25.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.272.000İhraç Fiyatı 0,9543Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.02.2021Kayıt Tarihi 25.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.02.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913253BIST