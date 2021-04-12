***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.04.2021 11:41
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı ödeme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 13.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 59
Faiz Oranı Türü TRFGLMK42113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.524.500
İhraç Fiyatı 0,96491
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.04.2021
Kayıt Tarihi 09.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.524.500
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926615
BIST
15:581.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
15:588,1563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0068
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
15:589,7381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0214
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7381
En Düşük
9,6646
15:58455,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,40
|Açılış
|: 455,40
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
456,66
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler15:58
|MTRKS
|49,56
|6.415.492
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.143.421
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.517.733
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.130.590
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|249.781.667
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.088.945
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.071.825
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,35
|1.360.634.077
|% 5,79
|
|GARAN
|6,71
|909.828.270
|% 1,36
|
|FENER
|33,02
|554.140.009
|% 5,50
|
|THYAO
|11,77
|544.041.119
|% -1,67
|
|KRDMD
|7,39
|513.513.676
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,80
|461.747.192
|% -1,10
|
|TSKB
|1,28
|280.030.269
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,08
|415.219.598
|% 0,48
|
|GARAN
|6,71
|909.828.270
|% 1,36
|
|EREGL
|17,35
|1.360.634.077
|% 5,79
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1492
|8,1563
|% 0,08
|
|Euro
|9,7301
|9,7381
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,1619
|11,2178
|% -0,05
|
|Frank
|8,8051
|8,8581
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1668
|2,1776
|% 0,01
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|8,80
|
|Altın Gr.
|455
|455
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.065
|13,00
|
|Tam
|2.999
|3.075
|6,31
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|3,05
|
|Çeyrek
|727
|744
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,09
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|0,61
|