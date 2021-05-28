***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı ödemeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.05.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %22,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %24,47Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGLMK52112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.778.000İhraç Fiyatı 0,94688Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.05.2021Kayıt Tarihi 27.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.05.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938629BIST