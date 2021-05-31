***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 5.160.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.160.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 31.05.2021Vade (Gün Sayısı) 35Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,16Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGLMK52120Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 26.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.160.000İhraç Fiyatı 0,97796Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 31.05.2021Kayıt Tarihi 28.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.05.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938962BIST