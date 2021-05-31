***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.05.2021 12:38
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 188.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.100.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMK72110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.160.000
Kupon Sayısı 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938963
BIST
15:161.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,81
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
15:168,5206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0287
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
15:1610,4178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0306
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
15:16522,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,27
|Açılış
|: 522,86
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler15:16
|KONTR
|72,60
|11.670.652
|% 10,00
|
|ESEN
|31,68
|143.585.025
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|VAKKO
|11,82
|16.353.738
|% 9,95
|
|DERIM
|10,94
|9.361.236
|% 9,95
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|239.173.272
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|87.054.885
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,07
|899.753.127
|% 1,00
|
|THYAO
|13,20
|496.652.661
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,20
|367.060.758
|% 2,33
|
|KRDMD
|7,93
|334.609.978
|% 0,89
|
|KUTPO
|33,72
|297.151.628
|% -6,64
|
|YKBNK
|2,20
|367.060.758
|% 2,33
|
|ODAS
|2,08
|239.173.272
|% -9,96
|
|GARAN
|8,07
|899.753.127
|% 1,00
|
|TSKB
|1,37
|113.144.611
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,93
|139.929.282
|% -1,03
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5192
|8,5206
|% 0,34
|
|Euro
|10,4133
|10,4178
|% 0,29
|
|Sterlin
|12,0362
|12,0966
|% 0,02
|
|Frank
|9,4437
|9,5006
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2650
|2,2763
|% 0,33
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|3,43
|
|Altın Gr.
|523
|523
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.511
|18,00
|
|Tam
|3.441
|3.530
|17,63
|
|Yarım
|1.663
|1.707
|8,53
|
|Çeyrek
|834
|854
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|28,29
|28,32
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,75
|7,76
|0,09
|
|B. Petrol
|70,95
|70,95
|1,64
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:30NATEN
Yüzde 9.89 oranında artışla 38.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 343, 605 adet işlem
-
15:29XU100
Endeks 1, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 7, 686.00 milyon TL de
-
15:28HURGZ
Yüzde 6.08 oranında artışla 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 907, 991 adet işlem
-
15:25RAYSG
Yüzde 4.50 oranında artışla 10.46 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 311 adet işlem
-
15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, VAKKO, BALAT, EUKYO, MZHLD, DERIM, TUCLK, ESEN, CELHA