***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.06.2021 10:39
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 188.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMK62145
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 26.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.935.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.06.2021
Kayıt Tarihi 29.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.06.2021
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944993
BIST