***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.07.2021 11:06
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 188.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.100.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMK72110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.160.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.07.2021
Kayıt Tarihi 02.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.07.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946086
BIST
12:561.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
12:568,6697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
12:5610,2720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0209
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
12:56504,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,93
|Açılış
|: 504,20
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler12:56
|GWIND
|3,74
|135.340.272
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.686.042
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.799.820
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|5.947.382
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|NIBAS
|12,29
|5.132.030
|% -5,39
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
|
|GARAN
|8,70
|727.159.986
|% 0,69
|
|THYAO
|14,12
|378.278.829
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,46
|276.143.429
|% 0,37
|
|EREGL
|18,24
|257.643.582
|% 0,11
|
|KOZAL
|111,30
|243.838.898
|% -0,09
|
|YKBNK
|2,24
|196.725.266
|% 0,45
|
|GARAN
|8,70
|727.159.986
|% 0,69
|
|PEKGY
|1,30
|74.286.692
|% 0,78
|
|ODAS
|1,92
|100.179.927
|% 1,05
|
|AKBNK
|5,46
|276.143.429
|% 0,37
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6650
|8,6697
|% 0,06
|
|Euro
|10,2649
|10,2720
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,9743
|12,0343
|% 0,08
|
|Frank
|9,3527
|9,4090
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3064
|2,3179
|% 0,10
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|17,81
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,91
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.331
|-21,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|28,63
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,85
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,06
|
|B. Petrol
|77,31
|77,31
|0,15
|