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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.06.2022 10:41
***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 240.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 60
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMK62210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.700.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.06.2022
Kayıt Tarihi 06.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.06.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A- 10.11.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035144


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MAGEN 13,45 65.877.996 % 9,44  
ULUUN 22,38 330.849.059 % 8,64  
TMSN 30,80 297.909.546 % 6,43  
FADE 6,85 58.007.454 % 6,37  
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Sterlin 21,4874 21,5951 % 2,18  
Frank 17,5151 17,6206 % 2,09  
Riyal 4,5632 4,5861 % 2,47  
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14:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.851 -1,40  
Altın Gr. 1.022 1.022 24,07  
Cumhuriyet 6.810 6.913 161,00  
Tam 6.786 6.957 172,80  
Yarım 3.280 3.365 83,59  
Çeyrek 1.645 1.683 41,80  
Gümüş.Ons 21,99 22,02 -0,22  
Gümüş Gr. 12,14 12,16 0,17  
B. Petrol 122 122 1,14  
Seans Raporu 14:46
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