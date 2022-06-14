***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.06.2022Vade (Gün Sayısı) 60Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGLMK62228Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 14.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 15.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.825.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.06.2022Kayıt Tarihi 13.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.06.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A- 10.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037136BIST