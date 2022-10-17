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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.10.2022 16:45
***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 120.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 28.07.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanangıç Tarihi 17.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,94805
Kupon Sayısı 0
İhraç Döviz Kuru 0
İtfa Tarihi 05.01.2023
Kayıt Tarihi 04.01.2023 * Hak sahip Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A- 10.11.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072519


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AZTEK 20,46 202.985.954 % 10,00  
PENTA 484,00 7.450.212 % 10,00  
AKBNK 14,85 1.510.767.017 % 10,00  
ERCB 52,60 87.169.153 % 10,00  
MZHLD 92,45 83.403.098 % 9,99  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,5829 18,5868 % 0,04  
Euro 18,3119 18,3264 % 0,19  
Sterlin 21,0453 21,1509 % -0,07  
Frank 18,6242 18,7364 % 0,18  
Riyal 4,9315 4,9563 % 0,03  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.655 4,84  
Altın Gr. 990 990 3,35  
Cumhuriyet 6.680 6.781 64,00  
Tam 6.673 6.751 22,00  
Yarım 3.251 3.300 11,00  
Çeyrek 1.629 1.650 5,00  
Gümüş.Ons 18,77 18,80 0,13  
Gümüş Gr. 11,23 11,24 0,07  
B. Petrol 92,32 92,32 0,70  
Seans Raporu 17:59
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