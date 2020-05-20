***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.05.2020 18:24
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 29999997 TRY 75
DİĞER 10000003 TRY 25
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Gülşeyma DOĞANÇAY Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
Nusret Hakan ÖZSOY Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
ÖZLEM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
HAKAN TAN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
SERTAN KARGIN GRUP DİREKTÖRÜ-ARAŞTIRMA DEPARTMANI Ekonomist
BAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ Yönetici
SELİM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ,MALİ İŞLER Yönetici
BURAK SALMAN DİREKTÖR-ARAŞTIRMA Yönetici
ZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI Yönetici
HANDE BİLGİN DİREKTÖR-DENETİM ve RİSK YÖNETİMİ Yönetici
ENGİN KÜÇÜK DİREKTÖR, TÜREV PİYASALAR Yönetici
VELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ DİREKTÖR, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Yönetici
VELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ DİREKTÖR-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Bilgisayar Mühendisi
ENGİN KÜÇÜK DİREKTÖR-TÜREV ARAÇLAR Yönetici
BURAK SALMAN DİREKTÖR-ARAŞTIRMA Ekonomist
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846021
BIST