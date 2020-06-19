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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.06.2020 19:26
GÜNCEL HABERLER



***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Gülşeyma DOĞANÇAY Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
Nusret Hakan ÖZSOY Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
ÖZLEM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
HAKAN TAN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
SERTAN KARGIN GRUP DİREKTÖRÜ-ARAŞTIRMA DEPARTMANI Ekonomist
BAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ Yönetici
SELİM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ,MALİ İŞLER Yönetici
BURAK SALMAN DİREKTÖR-ARAŞTIRMA Yönetici
ZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI Yönetici
HANDE BİLGİN DİREKTÖR-DENETİM ve RİSK YÖNETİMİ Yönetici
ENGİN KÜÇÜK DİREKTÖR, TÜREV PİYASALAR Yönetici
VELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ DİREKTÖR, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Yönetici
ENGİN KÜÇÜK DİREKTÖR-TÜREV ARAÇLAR Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852146


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 22,48 112.509 % 9,98  
ULAS 3,76 9.489.642 % 9,94  
DAGI 5,76 39.383.531 % 9,92  
HALKB 6,11 1.179.074.668 % 9,89  
HALKS 4,37 430.916 % 9,80  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4456 8,4879 % -0,55  
Frank 7,1707 7,2139 % -0,11  
Riyal 1,8208 1,8299 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.743 1.743 20,08  
Altın Gr. 384 384 3,79  
Cumhuriyet 2.494 2.509 22,80  
Tam 2.559 2.573 21,40  
Yarım 1.247 1.258 11,40  
Çeyrek 625 630 5,70  
Gümüş.Ons 17,63 17,66 0,27  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 0,05  
B. Petrol 41,71 41,71 0,20  
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